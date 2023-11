Πολιτική

Τσακαλώτος: Ο Τσίπρας θα έπρεπε να είχε πάρει θέση

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει πολιτική χωρίς ιδεολογία» και ότι δεν αρκεί μόνο ο «αντιμητσοτακικός λόγος».

Για την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Attica. Όπως σημείωσε, δεν θέλει να κοιτάζει πίσω, αλλά να μιλάει μόνο για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει πολιτική χωρίς ιδεολογία» και ότι δεν αρκεί μόνο ο «αντιμητσοτακικός λόγος». Είναι παράξενο να κάνεις πολιτική χωρίς ανάλυση είπε υπογραμμίζοντας «ότι δεν μπορείς να μιλάς απευθείας με τον λαό, χωρίς να υπάρχει η παραγωγή πολιτικής και η ανάλυση της πολιτικής».

Εξ αρχής, εκτίμησε ο κ. Τσακαλώτος, φάνηκε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης ήθελε άλλο κόμμα. Όπως είπε, ο κ. Κασσελάκης καταργεί τα ενδιάμεσα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό έδειξε με την πρότασή του για δημοψήφισμα επί των διαγραφών από τη βάση του κόμματος.

Ο επικεφαλής της «Ομπρέλας» ανέφερε ακόμα ότι ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συνεχίσει την στροφή προς το πολιτικό Κέντρο, που είχε ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά «χωρίς να έχει τα χαρίσματα» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Τσακαλώτος είπε ακόμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να είχε πάρει θέση, με την οποία θα ξεκαθάριζε ότι δεν στηρίζει κανέναν υποψήφιο, αλλά και ότι δεν θα αφήσει κανέναν να υπονομεύσει το κόμμα.

Αναγνώρισε, ότι τον ενδιαφέρει η διακυβέρνηση του τόπου και ότι ο στόχος της «Ομπρέλας» είναι να συγκροτήσει ένα μπλοκ δυνάμεων, που θα διεκδικήσει να κυβερνήσει τη χώρα. «Αυτό θέλω να συζητήσω με όλα τα κομμάτια της Αριστεράς, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε, μεταξύ άλλων.

