Σπύρος Φωκάς: Το “τελευταίο χειροκρότημα” και το συγκινητικό στεφάνι της κόρης του (εικόνες)

Συγκίνηση στο "τελευταίο αντίο" στον Σπύρο Φωκά. Στα λευκά η σύζυγός του και η θετή του κόρη.

Το τελευταίο αντίο λένε συγγενείς και φίλοι, στον σπουδαίο ηθοποιό Σπύρο Φωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Η κηδεία του ηθοποιού πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός του βρίσκεται στην αίθουσα πολιτικής κηδείας από τις 12.00 μμ έως 14.00 μμ.

Εν συνεχεία, θα οδηγηθεί στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για αποτέφρωση, σύμφωνα με την επιθυμία του, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια του ηθοποιού επιθυμεί να γίνουν δωρεές στον σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ».

Αρκετά είναι ήδη τα στεφάνια που βρίσκονται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι εκείνο της κόρης του, που γράφει « Μπαμπά άσε τα ψόφια, σήκω να χορέψουμε».

Η σύζυγος του ηθοποιού, Λίλιαν Φωκά, η οποία συνοδεύεται από την κόρη της και θετή κόρη του Κωνσταντίνα, με τις δύο τους να είναι ντυμένες στα λευκά.

