Δολοφονία Μιχάλη Κατσούρη: Τα μυστήρια με το “πειστήριο 56”

Τα ερωτήματα και τα στοιχεία που "περιπλέκουν" την υπόθεση δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη.

Περιπλέκονται αντί να ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή, το βράδυ της 8ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χθες, έγινε γνωστό ότι σε ένα από τα κατασχεμένα πειστήρια της συμπλοκής πάνω στο οποίο είχε βρεθεί αίμα του Κατσούρη ανιχνεύτηκε DNA Ελληνα οπαδού.

Πρόκειται για 35χρονο οπαδό της ΑΕΚ, εις βάρος του οποίου μόλις πρόσφατα είχε ασκηθεί δίωξη για συμμετοχή στα επεισόδια με τους Κροάτες χούλιγκαν, όχι όμως και για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κατσουρή.

Το νέο εύρημα καλείται να αξιολογήσει η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση. Η παρουσία του 35χρονου στα επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ ήταν γνωστή ήδη από τον περασμένο Αύγουστο. Είχε αποτυπωθεί να τρέχει πλάι στον Κατσουρή φορώντας μια κόκκινη μπλούζα, ενώ προσπαθούσαν να αποφύγουν τα χτυπήματα των Κροατών χούλιγκαν που τους καταδίωκαν. Είχε μάλιστα υποστεί κάταγμα στο χέρι και τραύμα στο πόδι και νοσηλευτεί τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά τα άγρια επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Σε μαχαίρι όπου βρέθηκε αίμα του άτυχου 29χρονου, και το οποίο απο- δίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε Κροάτη χούλιγκαν, εντοπίστηκε DNA έτερου Ελληνα οπαδού.

Αργότερα, είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως ενώπιον της ανακρίτριας και είχε καταθέσει με την ιδιότητα του μάρτυρα. Είχαν προηγουμένως διαρρεύσει στον Τύπο σενάρια που ήθελαν τον θανάσιμο τραυματισμό του Κατσουρή να προκαλείται ακουσίως τη στιγμή που οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο.

Ανάμεσα σε όσα ο 35χρονος είχε αναφέρει ενώπιον της ανακρίτριας ήταν ότι είχε στην κατοχή του ένα σουγιά τον οποίο είχε πετάξει στη διάρκεια της συμπλοκής, καθώς και ότι είχε δει τους Κροάτες που χτυπούσαν τον Κατσουρή, ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Πριν από ένα δεκαήμερο, η ανακριτική αρχή άσκησε δίωξη εις βάρος του για συμμετοχή στα επεισόδια της 8ης Αυγούστου. Αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ άλλων για κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών (σ.σ. βόμβες μολότοφ), όχι όμως και για τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου Μιχάλη.

Εκδόθηκε διάταξη για λήψη γενετικού υλικού, διαδικασία που έγινε την Πέμπτη το βράδυ, με το δείγμα να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το πρωί της Παρασκευής. Αποστολή των ερευνητών ήταν να αντιπαραβάλουν το γενετικό αποτύπωμα του 35χρονου οπαδού με ορφανά DNA που είχαν βρεθεί στα κατασχεμένα πειστήρια. Οι αστυνομικοί, εξάλλου, είχαν κατασχέσει δύο μαχαίρια πάνω στα οποία είχαν βρεθεί το αίμα του Μιχάλη Κατσούρη και γενετικοί τύποι που δεν είχαν ταυτοποιηθεί με τους αντίστοιχους των προφυλακισμένων Κροατών χούλιγκαν.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προέκυψε ότι σε ένα από τα δύο μαχαίρια με το αίμα του Κατσουρή και κωδικό «πειστήριο 56» βρέθηκε μείγμα DNA του 35χρονου Ελληνα οπαδού της ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό; Μέχρι αργά χθες, εις βάρος του δεν είχε ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη από την ανακρίτρια, π.χ., για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ ο συνήγορός του Χριστόδουλος Φίλιας επανέλαβε μιλώντας στην «Κ» ότι το τραύμα συνεπεία του οποίου κατέληξε ο Κατσουρής ήταν βαθύ και δεν θα μπορούσε να προκληθεί ακουσίως. Υπογράμμισε ακόμη ότι κηλίδες αίματος του Κατσουρή έχουν βρεθεί και 200 μέτρα πριν από το σημείο όπου οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Εκείνο πάντως που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα δεδομένα στην υπόθεση είναι ότι το «πειστήριο 56» αποδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε έναν από τους Κροάτες, που σημειωτέον δεν συνελήφθησαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ αλλά κοντά στη Ριζούπολη.

Σε κατάθεσή του αστυνομικός περιγράφει ότι βρέθηκε δίπλα σε έναν από τους χούλιγκαν των Bad Blue Boys, με τον ίδιο ωστόσο να αρνείται ότι είναι δικό του. Ο ισχυρισμός του ενισχύεται από το γεγονός ότι στο μαχαίρι δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή DNA του 20χρονου Κροάτη, καθώς και από το γεγονός ότι στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας εμφανίζεται να έχει γυμνά χέρια (δεν φοράει γάντια) και να κρατάει όχι μαχαίρι αλλά ένα ανοιχτόχρωμο στειλιάρι.

Τα παραπάνω καλείται να ξεδιαλύνει και να αξιολογήσει προανακριτικά η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Η απολογία του για την κατηγορία της συμμετοχής στα επεισόδια της 8ης Αυγούστου είναι προγραμματισμένη για αύριο, όμως, δεν είχε έως αργά χθες αποσαφηνιστεί εάν θα απολογηθεί ή εάν εις βάρος του θα ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη.

Αλλωστε, από την περασμένη Πέμπτη κρατείται έπειτα από αμετάκλητη καταδίκη του σε 12 μήνες φυλάκιση για συμμετοχή σε επεισόδια στον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ το 2017. Το αμέσως επόμενο διάστημα προφυλακισθέντες Κροάτες αναμένεται να κληθούν για συμπληρωματική απολογία πριν καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης μέσω του συνηγόρου τους Θανάση Καϋμενάκη.

