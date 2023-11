Αθλητικά

Ο Ντάνι Άλβες σε δίκη για σεξουαλική επίθεση

Τι υποστηρίζει ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση.

Ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας, Ντάνι Άλβες, θα δικαστεί στην Ισπανία με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε μια γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα (14/11) ισπανικό δικαστήριο.

Ο Άλβες συνελήφθη στις 20 Ιανουαρίου και κρατείται σε φυλακή έξω από τη Βαρκελώνη. Αν κριθεί ένοχος μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από τέσσερα έως 15 χρόνια. Υποστήριξε ότι είχε συναινετική σεξουαλική επαφή με τον κατήγορό του.

Σε έγγραφο που υπογράφηκε από τρεις δικαστές, το ανακριτικό δικαστήριο Νο 15 της Βαρκελώνης, το οποίο δεν έχει ορίσει ακόμη ημερομηνία για την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δικαστεί ο Άλβες, μετά από αιτήματα του εισαγγελέα και του δικηγόρου της γυναίκας.

Τον Αύγουστο, οι δικαστές απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες στον Άλβες αφού βρήκαν στοιχεία για αδικήματα από τον 40χρονο παίκτη.

«Οι δηλώσεις του φερόμενου θύματος και οι καταθέσεις μαρτύρων και οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που εμφανίζονται στην υπόθεση πρέπει να θεωρηθούν επαρκείς για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη της τελικής έκβασης μετά την ολομέλεια», ανέφερε το δικαστήριο.

