ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Χάθηκαν 600000 ψήφοι και αυτό πρέπει κάποιοι να το πάρουν χαμπάρι

Τι είπε για Αχτσιόγλου και Τσακαλώτο. Η "πρόταση - πρόκληση" στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για τις εσωκομματικές διεργασίες και τις απομακρύνσεις μελών αλλά και για το όραμά του για το κόμμα. Ο ίδιος βρέθηκε σήμερα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και μίλησε την ώρα που κατευθυνόταν προς την Βουλή.O Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων τόνισε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος που αυτοαποκαλείται αριστερός αντιδρά στην άμεση δημοκρατία».

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Πέτη Πέρκα που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αρνούνται να επιστρέψουν τις έδρες τους σημείωσε: «Κώδικα δεοντολογίας δεν είχαν συμφωνήσει; Το καταστατικό λέει ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους. Προφανώς το καταστατικό ισχύει μόνο όταν βολεύει τον καθένα».

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε: «Χάθηκαν 600.000 ψήφοι στην αποχή και αυτό κάποιοι πρέπει να το πάρουν χαμπάρι», ενώ για ακόμη μια φορά τόνισε «Εγώ θέλω μια κυβερνητική σύγχρονη αριστερά».

Όσον αφορά στον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης τόνισε: «Βεβαίως και είμαστε υπέρ της έπαρσης της σημαίας. Θέλουμε στιβαρή άμυνα. Να μην αποστρατιωτικοποιούνται τα νησιά μας».





Μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε βέβαιος πως στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κυβέρνηση.

«Το κόμμα μας με κοινωνικά ερείσματα θα γίνει κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει σχεδιασμός. Δεν μπορεί ένα άτομο μέσα σε δύο μήνες να το κάνει κυβερνώσα παράταξη. Χρειάζεται σχεδιασμός, προτάσεις νόμων, ξεκάθαρες πολιτικές, καινούργια φρέσκια ομάδα μαζί με τα έμπειρα στελέχη μας, που μπορούν να δώσουν σοβαρή εναλλακτική λύση. Χρειάζονται όλοι και όλες», δήλωσε.

Μάλιστα ζήτησε πίστωση χρόνου λέγοντας «την εμπιστοσύνη του κόσμου θα την κερδίσουμε, γιατί αυτό που κάνουμε είναι αξιωματικά δυνατό από τη βάση του. Δεν το λέω πολιτικά, αλλά μαθηματικά. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα πετύχει, αλλά δεν γίνεται αυθημερόν. Πως να θέσω πολιτική ατζέντα όταν υπάρχει μία κακοφωνία εκεί έξω;».

Ο κ.Κασσελάκης προσκάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πάνε μαζί σε όποια λαϊκή της χώρας επιθυμεί «Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο μεγάλη έκπληξη για ανθρώπους που είναι στην πολιτική να περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Λέτε να προσκαλέσουμε τον κ. Μητσοτάκη να περπατήσουμε μαζί;», είπε συγκεκριμένα και στην συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορώ να πάω σε όποια λαϊκή θέλει, σε όποια πόλη της Ελλάδας όποια ώρα θέλει. Αυτό είναι πρόσκληση-πρόκληση».

Το τηλεφώνημα στην Έφη Αχτσιόγλου

Για το τηλεφώνημα στην Έφη Αχτσιόγλου είπε ότι την πήρε τηλέφωνο για να τείνει χείρα φιλίας.

«Το είπα στην Κεντρική Επιτροπή και το εννοούσα. Πήρα τηλέφωνο την Αχτσιόγλου για να δώσω χείρα φιλίας για να συνεργαστούμε, οι ανάγκες του κόσμου είναι πραγματικές και άμεσες. Το εννοώ ότι δεν έχω στενό κύκλο. Κανείς δεν ήταν με το μέρος μου, αλλά είναι κάτι που το θέλει ο λαός. Κανείς δεν μπορεί να πάει κόντρα στο λαό.

Ο κόσμος βασίζει τις ελπίδες του πάνω μου και αυτό σημαίνει πως πρέπει να στρωθώ στη δουλειά να προτείνω λύσεις για να κερδίσουμε τις εκλογές. Δίπλα μου στην καινούρια μου μεγάλη ομάδα θέλω να έχω καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Από μεριά μου θα είναι μεγάλη τιμή να παραμείνουν και να δουλέψουμε. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή τείνω χείρα φιλίας. Στον 7ο όροφο είμαστε καλά τώρα», είπε συγκεκριμένα μεταξύ άλλων

