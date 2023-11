Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών - Κατασχέθηκε μεγάλο ποσό από τη δράση τους (εικόνες)

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε κοινή ημέρα δράσης με την κωδική ονομασία «OPERATION AIR GREASE». Πόσα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή των δραστώνκαι με ποιο τρόπο διακινούσαν τους παράτυπους μετανάστες.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε κοινή ημέρα δράσης με την κωδική ονομασία «OPERATION AIR GREASE». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

H επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (13-11-2023) με τη συμμετοχή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής σε συνεργασία με τις Βελγικές Αρχές

Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί που διώκονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 146.485 ευρώ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε, μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, σε κοινή ημέρα δράσης με τις Βελγικές Αρχές με την κωδική ονομασία «OPERATION AIR GREASE», για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν χθες (13-11-2023) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δύο 43χρονοι αλλοδαποί, διωκόμενοι με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη διευκόλυνση εισόδου-εξόδου αλλοδαπών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ συνελήφθησαν σε ευρωπαϊκές χώρες, -9- άτομα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στον πυρήνα του κυκλώματος.



Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα έρευνα, το κύκλωμα φέρεται πως δραστηριοποιούνταν από τον Ιανουάριο του 2022 στην Ελλάδα και το Βέλγιο, διενεργώντας παράνομες προωθήσεις μεταναστών με την αεροπορική μέθοδο, κυρίως με τη χρήση ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.Οι μετανάστες αφού είχαν αρχικά προωθηθεί παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα, ακολούθως διέμεναν προσωρινά σε οικίες στην Αθήνα και το κύκλωμα αναλάμβανε τη διοργάνωση της περαιτέρω προώθησής τους σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ταξιδιωτικό γραφείο που λειτουργούσε στην Αθήνα το οποίο διοργάνωνε τις παράνομες διακινήσεις και εξέδιδε αντίστοιχα αεροπορικά εισιτήρια, σύμφωνα με τα στοιχεία των ταξιδιωτικών εγγράφων που θα χρησιμοποιούσαν.

Από τη παράνομη δράση του, το κύκλωμα φέρεται πως αποκόμιζε υπέρογκα χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν ανά περίπτωση από 5.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ ανά μετανάστη ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον δώδεκα παράνομες προωθήσεις μεταναστών από την Ελλάδα προς το Βέλγιο.

Από την έρευνα σε οικίες και σε ταξιδιωτικό γραφείο στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας κατασχέθηκαν συνολικά 146.485 Ευρώ σε μετρητά ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, συστάθηκε Κοινή Ομάδα Έρευνας (Κ.Ο.Ε.) με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δικαστικών και Αστυνομικών Αρχών Ελλάδας και Βελγίου, υπό το συντονισμό της EUROJUST και τη συμμετοχή της EUROPOL.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, υπό την καθοδήγηση του Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών του Πρωτοδικείου Αθηνών και την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Κ.Ο.Ε. και αφού ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της οργάνωσης και ο ρόλος τους στο κύκλωμα, αξιολογήθηκε το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό και αποφασίστηκε η διενέργεια Κοινής Ημέρας Δράσης.

Κατά την Κοινή Ημέρα Δράσης στην Υπηρεσία μας παρευρίσκονταν Βέλγοι Αξιωματικοί, ως σύνδεσμοι των Βελγικών Αρχών καθώς και ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL ενώ η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

