Ντιζόν – Προμηθέας Πάτρας: Πρώτη ήττα για τους Αχαιούς

Ο Προμηθέας υπέπεσε σε πολλά λάθη και βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ.

Την πρώτη ήττα του στον 2ο όμιλο του Basketball Champions League, υπέστη επί γαλλικού εδάφους ο Προμηθέας Πατρών. Οι Αχαιοί «έπεσαν» με το τελικό 88-80, απέναντι στη Ντιζόν, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν αήττητοι και να αναρριχώνται μόνοι πρώτοι στην κορυφή του ομίλου (3-0).

Με 17 λάθη και χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, ο Προμηθέας βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, ενώ χάνοντας τη διάρκεια του και στην άμυνα στην τρίτη περίοδο, δέχθηκε ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 18-9 και στο 27΄ βρέθηκε στο -15 (63-48), χωρίς να επιστρέψει ποτέ...

Ο Άντονι Κάουαν με 22 πόντους πάλεψε, αλλά δεν είχε τις απαιτούμενες βοήθειες στην επίθεση. Από τους Γάλλους, ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Χόλστον με 25 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-39, 71-58, 88-80

ΝΤΙΖΟΝ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Αλίνγκ 12, Καβέρ 14, Χρόβατ 12, Χαντ 5 (1), Λάζιτς 9, Ντοκοσί 2, Ντουκοτέ 3, Χόλστον 25 (5), Ονιάνγκ 3 (1), Ρουσέλ 3.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόφι 11 (1), Κάουαν 22 (1), Χέιλ 10 (2), Κόνιαρης 8, Ρέινολντς 10 (2), Μπαζίνας, Χρυσικόπουλος, Ετσενίκε 10, Κούρουτς 6 (2), Πλώτας, Στέφενς 3.

