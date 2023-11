Πολιτική

Τσίπρας – Σακελλαρίδης: Το δείπνο σε ταβέρνα, τα σενάρια και οι διαψεύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση τους, λίγα 24ωρα μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε τροφή… για σενάρια.

-

Μέσω πηγών από το περιβάλλον του αντέδρασε ο Αλέξης Τσίπρας στη δημοσιότητα που πήρε το δείπνο που είχε χθες (14/11) με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

«Ο πρώην πρωθυπουργός συναντά κατά καιρούς φίλους και πρώην συνεργάτες. Τι πιο φυσιολογικό; Ας μη τα συνδέουμε όλα με την πολιτική επικαιρότητα», αναφέρουν άνθρωποι κοντά στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως Αλέξης Τσίπρας και Γαβριήλ Σακελλαρίδης εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε ταβέρνα στη Νέα Σμύρνη. Η συνάντηση έγινε λίγα 24ωρα μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και τις ηχηρές αποχωρήσεις στο κόμμα τις τελευταίες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας: Εγώ είμαι ο Θεός της ως συνήγορός της