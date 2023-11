Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στο εδώλιο για διαρροή “ροζ” βίντεο

Life

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος κατηγορείται για άλλες δύο παρεμφερείς υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν δικαστικά.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα ξανά καθίσει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, κατηγορούμενος για την πρώτη υπόθεση που απασχόλησε τη δικαιοσύνη, για διαρροή προσωπικών στιγμών με τη σύντροφό του.

Πρόκειται για την υπόθεση που τον Φεβρουάριο του 2022 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τη διαρροή βίντεο με 31χρονη πρώην σύντροφό του, ωστόσο κατηγορούμενος άσκησε έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης, έφεση άσκησε όμως και η εισαγγελέας, ζητώντας να δικαστεί ο γνωστός παρουσιαστής σε βαθμό κακουργήματος.

Τα ενδεχόμενα από τη σημερινή διαδικασία είναι τρία. Να δικαστεί ως έχει σύμφωνα με το αδίκημα που δικάστηκε στο πρωτοδικείο, να γίνει δεκτή η έφεση της εισαγγελεως και να δικαστεί με κακούργημα είναι κριθεί αναρμόδιο και να παραπέμψει την υπόθεση μεικτό ορκωτό δικαστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από αίτημα από την πλευρά του θύματος οπως έγινε η δίκη διεξάγεται κεκλεισεμένωντων θυρών

