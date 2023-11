Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Αγρινίου: 200 γιατροί κατηγορούνται για χειρόγραφες συνταγές

Γιατί κατηγορούνται οι γιατροί του Νοσοκομείου Αγρινίου. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΙΝΝΑΑ.

Αναβρασμό στον ιατρικό κόσμο προκαλεί η καταγγελία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αιτωλοακαρνανίας, που κυκλοφόρησε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία 200 γιατροί του νοσοκομείου Αγρινίου κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος. Η υπόθεση αφορά σε μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου τον Ιανουάριο.

Οι γιατροί που κατηγορούνται ότι έδιναν χειρόγραφες και όχι ηλεκτρονικές συνταγές, υπηρέτησαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2021. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ) κάνει λόγο για «κατάφωρη αδικία», υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να συνταγογραφήσουν με ψηφιακό τρόπο, καθώς, όπως αναφέρει, το επίμαχο διάστημα μεταξύ 2018 και 2021, στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Αγρινίου δεν υπήρχε ο κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε οι συνταγές για φάρμακα και παραπεμπτικά να εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Επικαλείται, μάλιστα, πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία αποτύπωναν ανεπάρκειες, οι οποίες καθιστούσαν ανεφάρμοστη την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΤΕΠ.

«Θα το ζήσουμε και αυτό! Όλοι οι γιατροί του Γ.Ν. Αγρινίου παραβίασαν το υπηρεσιακό τους καθήκον, για να το ζημιώσουν. Αυτή είναι η κατηγορία. Θα δικαστούν στις 11.01.2024 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου», αναφέρει η Ένωση των Γιατρών.

Οι γιατροί του νομού Αιτωλοακαρνανίας εξηγούν στην ίδια ανακοίνωση τι έχει συμβεί. Έτσι, η υπόθεση ξεκίνησε μετά την αποπομπή από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του πρώην Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου, Δημήτρη Μιχάλη, ο οποίος κατήγγειλε μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στα ΤΕΠ δεν συνταγραφούσαν ηλεκτρονικά κι αυτό είχε μια ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για το Νοσοκομείο από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, πρόσφατα και με αφορμή τη συζήτηση, ο πρώην διοικητής κ. Μιχάλης προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση στα social media υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως στην τότε δήλωσή του, δεν αναφερόταν στους γιατρούς των ΤΕΠ αλλά στους «μεγαλογιατρούς».

Μετά τις αρχικές δημόσιες καταγγελίες του κ. Μιχάλη διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα «προς διερεύνηση των αδικημάτων της απιστίας (390 ΠΚ), άλλως της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) και ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Νοσοκομείου από τα ασφαλιστικά ταμεία», για συνολικά 200 γιατρούς που υπηρέτησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών την εξεταζόμενη περίοδο από τον 8/2018 έως τον 1/2021.

Έπειτα, διενεργήθηκε έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) καθώς και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στις εκθέσεις τους, όπως προαναφέρθηκε, οι αρμόδιοι υπάλληλοι αποτύπωναν ξεκάθαρα τις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις του νοσοκομείου, τόσο σε υποδομές και εξοπλισμό, όσο και στα πληροφοριακά συστήματα.

Η συνέχεια περιελάμβανε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την 6η ΥΠΕ, την οποία ανέλαβε ο Διοικητής του ΓΝ «Χατζηκώστα». Το πόρισμά του, ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς της ΕΙΝΝΑΑ, παρότι όλα τα στοιχεία των προηγούμενων ελεγκτικών αρχών συντριπτικά συνέτειναν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν προϋποθέσεις ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παραπεμπτικών στα ΤΕΠ, «καταλήγει αδίκως και χωρίς να το αποδεικνύει, να μετακυλίσει τις ευθύνες και τις ανεπάρκειες της Διοίκησης για τη μη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την απώλεια εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία, δια της διάχυσης, σε όλους τους γιατρούς και στη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ως τελικούς αποδέκτες, αντιστρέφοντας τα δεδομένα».

