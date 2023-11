Κόσμος

Τουρκία: Μήνυση κατά Νετανιάχου για γενοκτονία

Δεν είναι μόνο η σκληρή ρητορική εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού από τον Ταγίπ Ερντογάν, τώρα ξεκίνησε και δικαστικός πόλεμος εναντίον του Νετανιάχου από Τούρκους πολίτες.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου ένας πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ και δύο δικηγόροι υπέβαλαν μήνυση κατά του Νετάνιάχου και ζητούν να δικαστεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το έγκλημα της γενοκτονίας.

Η Γενική Εισαγγελία στη συνέχεια αφού επεξεργάστηκε την ποινική μήνυση την απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

