Δολοφονία Κατσούρη: ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 35χρονος οπαδός

Ποιοι περιοριστικοί όροι, τέθηκαν στον 35χρονο κατηγορούμενο για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νεα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο αφέθηκε 35χρονος οπαδός.

Ο κατηγορούμενος, που η παρουσία στα γεγονότα που κατέληξαν στην δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη προέκυψε από την ανάλυση βίντεο, απολογήθηκε για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών, της βιαιοπραγίας (αδίκημα του αθλητικού νόμου) και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στον κατηγορούμενο πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτικής εμφάνισης και της υποχρεωτικής παρουσίας στο ΑΤ της περιοχής του όταν υπάρχει αγώνας. Ο 35χρονος είναι κρατούμενος για άλλη υπόθεση επεισοδίων σε επαρχιακή πόλη, για την οποία έχει καταδικαστεί.

Από τον έλεγχο DNA του κατηγορούμενου φαίνεται να προέκυψε πως σε μαχαίρι στο οποίο εντοπίστηκε γενετικό υλικό του Κατσούρη, εντοπίστηκε και δικό του υλικό. Το στοιχείο θα αξιολογηθεί από την ανακρίτρια η οποία και θα κρίνει αν ο κατηγορούμενος θα πρέπει να επανέλθει ενώπιον της σε σχέση με τον θάνατο του φιλάθλου της ΑΕΚ.

