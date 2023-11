Κόσμος

Ερντογάν: Σχέδιο για επίσκεψη στην Θράκη μετά την Αθήνα

Τι δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Ποιοι θα συνοδεύσουν τον Ερντογάν.

Στη δυτική Θράκη ενδέχεται να πάει ο Ερντογάν στις 8 Δεκεμβρίου Μεταδίδεται ότι η επίσκεψη στην Αθήνα θα είναι μονοήμερη και το πιο πιθανόν να αναχωρήσει από Αθήνα αργά το βράδυ. Το δεύτερο σενάριο είναι να διανυκτερεύσει το βράδυ και να φύγει το πρωί. Ωστόσο είναι απομακρυσμένο το δεύτερο σενάριο.

Θα χρειαστούν δύο αεροσκάφη για να μεταφέρει τη συνοδεία του 300 ατόμων.

Η τουρκική αντιπροσωπεία με φρουρά Τούρκου Προέδρου θα αποτελείται από τουλάχιστον 150 άτομα και θα βρίσκεται στο ένα αεροσκάφος. Στο δεύτερο γραμματείς, σύμβουλοι και επιχειρηματίες. Συνολικά 300 άτομα.

Στην τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν και ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ΥΠΕΣ Αλί Γερλίκαγια, Υπουργός Τουρισμού, Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλαν Μπαϊρακτάρ, Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός Παιδείας, Υπουργός Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, ΄΄Αννα Ανδρέου

Γκιουλέρ: Oι συνομιλίες με την Ελλάδα για τα ΜΟΕ ήταν πολύ θετικές

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ελλάδα ήταν πολύ θετικές κι η επόμενη συνάντηση για τα στρατιωτικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Τουρκίας-Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μετά την επίσκεψη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το Δεκέμβριο.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Κοινοβούλιο.

"Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Θα ανταποδώσουμε την επίσκεψη στην Ελλάδα αργότερα. Μετά την επίσκεψη του προέδρου μας, θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Θα το συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε μαζί τους".

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η ημερομηνία θα καθοριστεί από την άλλη πλευρά.

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση σχετικά με τα F-16, ο Γκιουλέρ δήλωσε: "Η διαδικασία συνεχίζεται. Θα σας ενημερώσουμε όταν υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη".





