“Υγεία πάνω απ’ όλα”: η ασπαρτάμη, το στήθος και η άσκηση που σβήνει τις ρυτίδες

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου στις 14:00

Πώς σχετίζεται η υγεία του στήθους μας με τα σουτιέν, τα αποσμητικά και άλλες καθημερινές μας συνήθειες;

Τι πρέπει να κάνουμε και τι να προσέξουμε όταν βγαίνει ο ώμος μας;

Ποια άσκηση μπορεί να σβήσει τις ρυτίδες σε μερικές βδομάδες;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» - Στήριξη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για συνανθρώπους μας που πονούν.

Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 14:00

Ποια είναι τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την ασπαρτάμη και τα υπόλοιπα γλυκαντικά που καταναλώνουμε;

Ποιοι πρέπει να κάνουν check up για διαβήτη, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία;

Πρωτοποριακή μέθοδος Ελλήνων ειδικών εκμηδενίζει τον κίνδυνο για ανισοσκελία στην αρθροπλαστική ισχίου.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Check up για πουλάκια. Πότε και πώς γίνεται;

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

