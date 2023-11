Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Δύο νίκες στην “διαβολοβδομάδα”

Νικηφόρος ήταν και ο δεύτερος αγώνας των "ερυθρόλευκων" μέσα σε λίγα 24ωρα.

Το Βελιγράδι του... πάει του Ολυμπιακού! Αφού νίκησε πρώτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη σερβική πρωτεύουσα την περασμένη Τρίτη (14/11), απόψε (16/11) ξεπέρασε και το εμπόδιο του μαχητικού έως το τέλος Ερυθρού Αστέρα, στο ΣΕΦ, 88-83, για την 9η αγωνιστική, κάνοντας το δύο στα δύο στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Η 5η νίκη στο σύνολο ήρθε για την ομάδα του Ολυμπιακού χάρη στην άμυνα που έπαιξε στην 3η περίοδο, όταν δέχτηκε μόλις 9 πόντους, για να προηγηθεί ακόμη και με +14 (64-50). Οι Πειραιώτες είχαν ηττηθεί και στα δύο ματς της κανονικής περιόδου την προηγούμενη σεζόν και έψαχναν... γλυκιά εκδίκηση στην επιστροφή των Μίλος Τεόντοσιτς, Τζόελ Μπόλομποϊ, αλλά και του πρώην προπονητή τους Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Κι αν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Νέντοβιτς, τους έβαλε δύσκολα, τόσο στην αρχή όταν σημείωσε τους 11 από τους πρώτους 13 πόντους του Ερυθρού Αστέρα όσο και στο τέλος φτάνοντας τους 26 πόντους με 5/12 τρίποντα, αυτοί που... χαμογέλασαν τελευταίοι ήταν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Έστω κι αν με επιμέρους σκορ 24-30 στην 4η περίοδο, η ομάδα του Βελιγραδίου μείωσε ακόμη και στο -3(86-83) στα 14 δεύτερα πριν τη λήξη.

MVP του αγώνα χωρίς αμφιβολία ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αγωνίστηκε 39:07΄΄, πέτυχε 28 πόντους με 4/8 τρίποντα, 5/7 δίποντα και 6/6 βολές, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και έκανε και 1 κλέψιμο.

Άξιος συμπαραστάτης του Πίτερς ήταν ο Μουσταφά Φαλ, με double double 14 πόντους και 14 ριμπάουντ, σε 33:34΄΄ συμμετοχής. Ο Λουκ Σίκμα, στον δεύτερο αγώνα επιστροφής του μετά τον τραυματισμό του αγωνίστηκε μόνο 6 λεπτά και σημείωσε 2 πόντους. Ο Αϊζέια Κέινααν πρόσφερε 15 πόντους με 4/7 τρίποντα, 11 πόντους και 5 ριμπάουντ ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, ενώ 8 ασίστ από τις 26 των Πειραιωτών μοίρασε ο Ουόκαπ.

Συνολικά, οι δύο ομάδες ευστόχησαν σε 28 τρίποντα! Ο Ολυμπιακός είχε 13/30 και ο Ερυθρός Αστέρας 15/33.

Από την ομάδα του Βελιγραδίου που υποχώρησε στο 3-6 εκτός του Νεμάνια Νέντοβιτς, διψήφιος ήταν και ο Μίλος Τεόντοσιτς που σημείωσε 15 πόντους με 4/7 τρίποντα. Χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοβ, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Σακίελ ΜακΚίσικ παρατάχτηκε ο Ολυμπιακός. Χωρίς τον Σαμπάζ Νέιπιερ, Άνταμ Χάνγκα και Μπράνκο Λάζιτς ο Ερυθρός Αστέρας.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 45-44, 64-53, 88-83

Με τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Σφαιρόπουλος επέλεξε τους Ντος Σάντος, Νέντοβιτς, Λαζάρεβιτς, Νταβιντόβατς, και Μπόλομποϊ. Έτσι, οι συμπαίκτες στην ομάδα του Πειραιά πέρυσι, Φαλ και Μπόλομπόι, βρέθηκαν να δίνουν «μάχες» ο ένας απέναντι στον άλλον στο παρκέ, στη ρακέτα.

Παρά την αμυντική προσπάθεια του Τόμας Ουόκαπ, ο Νεμάνια Νέντοβιτς μπήκε «καυτός» και σημείωσε τους 11 από τους πρώτους 13 πόντους του Ερυθρού Αστέρα. Η σερβική ομάδα προηγήθηκε με 2-7. Ο Πίτερς έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση με τρίποντο και με τον Αμερικανό φόργουορντ να δίνει λύσεις οι Πειραιώτες προσπέρασαν με 8-7. Ο Μπαρτζώκας έβαλε τον ψηλότερο Κώστα Παπανικολάου να μαρκάρει τον Νέντοβιτς, μετά το 10-13 που διαμόρφωσε με νέο τρίποντο ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτό είχε ως συνέπεια, όμως να κάνει γρήγορα φάουλ ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αφού δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ταχύτερο αντίπαλό του. Δύο τρίποντα του Αϊζέια Κέινααν και σκοράρισμα από τον Φαλ έδωσαν προβάδισμα με βραχεία κεφαλή στον Ολυμπιακό, 20-18. Στα 49΄΄ πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, όμως ο Μίλος Τεόντοσιτς είχε τρίποντη «απάντηση» (20-21), ενώ ο Μίτροβιτς διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου (20-23). Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 5/9 τρίποντα σε αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά έναντι 3/6 του Ολυμπιακού. Ο Νέντοβιτς σημείωσε 11 πόντους με 3/5 τρίποντα, την ώρα που για την ομάδα του Πειραιά 7 πόντους είχαν ο Πίτερς και ο Κέινααν (με 2/2 τρίποντα) και 6 ο Φαλ.

Με Λούντζη, Ουόκαπ Λαρεντζάκη, Παπανικολαου και Φαλ μπήκε στη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο φάουλ του Κώστα Παπανικολάου ήρθε πριν ολοκληρωθεί το 1ο λεπτό της 2ης περιόδου και ως εκ τούτου ο Άλεκ Πίτερς επέστρεψε στο παιχνίδι. Μετά το 25-25 από τρίποντο του Ουόκαπ, οι Τόμπι, Μίτροβιτς και Ντος Σάντος έδωσαν αέρα 5 πόντων στους φιλοξενούμενους (25-30). Λαρεντζάκης και Τεόντοσιτς βρήκαν στόχο έξω από τα 6.75 (28-33). Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Σίκμα στη θέση του Φαλ για να δώσει ανάσες στον Γάλλο διεθνή σέντερ (εν τη απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοβ), ενώ ο Μπραζντέικις πέρασε αντί του Ουόκαπ. Όμως, οι Μίτροβιτς, Γκεντράιτις και Τόμπι έβαλαν δύσκολα στον αντίπαλό τους και προσπέρασαν για πρώτη φορά με +8, 31-39. Με τον Φαλ να αντικαθιστά τον Σίκμα, 3:40’’ πριν το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε σερί 10-0 για ν’ ανακτήσει τα ηνία (41-39). Ο Φαλ είχε 12 πόντου με 6/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα 16:21’’ που αγωνίστηκε στο α΄ μέρος. Οι Σέρβοι αποδείχτηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν, με τους Τεόντοσιτς να είναι εύστοχοι από τη γραμμή των βολών (41-41 και 43-44). Το δίποντο του Μπραζντέικις, στα 53΄΄ πριν το τέλος του 20αλέπτου επέτρεψε στον Ολυμπιακό να πάει στο +1, 45-44, στ΄ αποδυτήρια. Ο Πίτερς είχε επίσης 12 πόντους, ενώ ο Νέντοβιτς μέτρησε 14 πόντους στο ά μέρος.

Με τους Κέιναν, Ουόκαπ, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 5-0 στην 3η περίοδο για να ξεφύγει με +6 (50-44). Το +10 (57-47) δεν άργησε, μετά από ένα διάστημα πιεστικής άμυνας από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όταν οι Σέρβοι πέτυχαν μόνο 3 πόντους (2 ο Μίτροβις και μία βολή ο Τεόντοσιτς). Ο τελευταίος, όμως κρατούσε «ζωντανό» τον Ερυθρό Αστέρα, για το 57-50, με το τρίτο του εύστοχο τρίποντο στο ματς. Οι Πειραιώτες δεν πτοήθηκαν και με άμυνα για σεμινάρια βρήκαν ρυθμό στην επίθεση. Με 4 πόντους του Παπανικολάου και νέο τρίποντο του Κέιναν, ξέφυγαν και με +14 (64-50), στα 53΄΄ πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο. Με γκολ φάουλ του Νέντοβιτς (3ο φάουλ ο Σίκμα), οι Σέρβοι μείωσαν σε 64-53. Ο Ολυμπιακός έκανε επιμέρους σκορ 19-9 στην 3η περίοδο, με τον Άλεκ Πίτερς να μετρά 19 πόντους, τον Φαλ 14 και τον Κέιναν 13 πόντους έως εκείνο το σημείο. Ο Ολυμπιακός είχε 21 ασίστ (!) εκ των οποίων τις 8 είχε μοιράσει ο Ουόκαπ και 7 στο σύνολο η ομάδα του Σφαιρόπουλου.

Τεόντοσιτς και Παπανικολάου αστόχησαν σε τρίποντα με την έναρξη της 4ης περιόδου, αλλά εύστοχος έξω από τα 6.75 αποδείχτηκε ο Νταβιντόβατς (64-56). Και μετά το δίποντο του Κέιναν, ο Τόμπι «τιμώρησε» με νέο τρίποντο τον Ολυμπιακό (66-59). Ο Μιχάλης Λούντζης έβγαλε από τη δύσκολη θέση την ομάδα του, με δικό του τρίποντο (69-59). Ο Φαλ υποχρέωσε σε δύο φάουλ τον Mάικ Τόμπι, με τον Αμερικανό σέντερ να κάθεται στον πάγκο με 5 φάουλ. Στο παρκέ μπήκε ο Μπόλομποϊ κάνοντας και το 69-61. Το τρίποντο του αρχηγού των Πειραιωτών, Κώστα Παπανικολάου (72-61) «άναψε τα αίματα» στις κερκίδες, αν και απέμεναν περισσότερα από 5 λεπτά. Ο Πίτερς πέτυχε τους επόμενους 6 πόντους της ομάδας του (78-63). Το στοπ του Παπανικολάου στον Ντος Σάντος δεν επέφερε σκορ για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λούντζης αστόχησε σε τρίποντο και ήταν η σειρά του να δεχτεί κοψιμο από τον Νέντοβιτς αμέσως μετά. Πίτερς και Λούντζης αστόχησαν εν συνεχεία σε σουτ τριών πόντων, με τον Ντος Σάντος να μειώνει σε 78-66 έξω από τα 6.75. Οι Σέρβοι τα έδωσαν όλα για την ανατροπή και έκτοτε απάντησαν με επιμέρους σκορ 2-9, από τρίποντα των Νέντοβιτς και Ντος Σάντος, για το «εύθραυστο» πλέον για τον Ολυμπιακό 80-75, 2:30’’ πριν τη λήξη. Ο Ρόκας Γκιεντράιτις αστόχησε σε σουτ για τρεις (0/5), με εναπομείναντα χρόνο 1:46’’. Αν και οι Ουόκαπ, Φαλ και Κέιναν δεν βρήκαν στόχο στα σουτ που επιχείρησαν κατά σειρά, ο χρόνος κυλούσε υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Νέντοβιτς έκανε λάθος, ο Γκιεντράιτις έστειλε στη γραμμή των βολών τον Πίτερς (82-75) στα 45΄΄, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 27 πόντους. Κλασικός σουτέρ της σερβικής σχολής, ο Τεόντοσιτς ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο (4/6), για το 82-78 στα 41΄΄. Όμως, ο Νέντοβιτς χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και ο Πίτερς ευστόχησε σε μία ακόμη βολή (83-78). Ο Ουόκαπ είχε 1/2 βολές στα 38΄΄ (84-78) και ο Νέντοβιτς αστόχησε σε τρίποντο στα 29΄΄. Ο Ουόκαπ επέστρεψε δύο ακόμη φορές στη γραμμή των βολών και είχε πάλι 1/2 (85-78 και 86-80 μετά από δίποντο του Νέντοβιτς). Για να πετύχει το 5ο τρίποντο σε 12 προσπάθειες έξω από τα 6.75 ο Νέντοβιτς φτάνοντας τους 26 πόντους και οι Σέρβοι ήταν στο -3 (86-83) στα 14 δεύτερα. Ο Μίτροβιτς υπέπεσε σε 5ο φάουλ, ο Παπανικολάου με 2/2 βολές έκανε το 88-83 στα 11΄΄ και έδωσε τη θέση του στον Κέινααν. Για να είναι άστοχος ο Τεόντοσιτς έξω από τη γραμμή του τριπόντου αυτή τη φορά, στα 5 δεύτερα. Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση, οι Σέρβοι προσπάθησαν να κλέψουν, αλλά ο Πίτερς κράτησε σταθερά την μπάλα, πάσαρε στον Κέινααν και η λήξη του χρόνου βρήκε τους Πειραιώτες νικητές με 88-83.

Διαιτητές: Λάτισεβς (Λετονία), Τραβίτσκι (Πολωνία), Ραντοίκοβιτς (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (1), Κέινααν 15 (4), Λούντζης 3 (1), Λαρεντζάκης 7 (1), Φαλ 14, Παπανικολάου 11 (2), Μπραζντέικις 2, Πίτερς 28 (4), Σίκμα 2

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Λαζάρεβιτς, Τεόντοσιτς 15 (4), Νταβίντοβατς 5 (1), Μίτροβιτς 8, Τόμπι 7 (1), Μπόλομποϊ 7 (1), Νέντοβιτς 26 (5), Γκιεντράιτις 6, Ντος Σάντος 9 (3)

