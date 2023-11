Καιρός

Καιρός - Παρασκευή: καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας

Που και πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την Παρασκευή, στα δυτικά και στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ όμως στην Ήπειρο, στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στη Μακεδονία και στη Θράκη τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί (τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί) 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία στα πελάγη θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ και τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν περαιτέρω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου ενώ στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ δυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Αργά τη νύχτα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με περαιτέρω ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το βράδυ στα βορειότερα τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην δυτική Μακεδονία τις πρωινές ώρες. Εκ νέου από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το βράδυ σε 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν σε 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια από το απόγευμα. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν αρχικά νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν το πρωί βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός το Σάββατο

Αρχικά στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στη Θράκη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και από τις βραδινές ώρες τοπικά στα κεντρικά ορεινά. Από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα δυτικά, 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 με ριπές 10 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 6 με 8 μποφόρ, που τις πρωινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες στα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 6 με 8 βαθμούς και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

