Δυτική Όχθη: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί στην Τζενίν από επίθεση drone

Διπλωμάτες των ΗΠΑ εξέφρασαν την Πέμπτη «βαθιά ανησυχία» για το αεροπορικό πλήγμα σε ιορδανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γάζα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση με drone στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων στο Reuters. Οι επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη είναι συχνό φαινόμενο ωστόσο έχουν ενταθεί μετά τις 7 Οκτώβρη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των νεκρών και των συλληφθέντων.

Παράλληλα, βαθαίνει η αντιπαράθεση για τις επιθέσεις σε νοσοκομεία στη Γάζα, με τις ΗΠΑ να σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, που πλήττουν κατά βάση αμάχους.

Επιχειρώντας να αιτιολογήσει τις επιθέσεις στα νοσοκομεία στη Γάζα, που είναι σε δραματική κατάσταση, ειδικότερα μετά την εξάντληση των καυσίμων, το Ισραήλ ισχυρίζεται, ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα υπόγεια τούνελ κάτω από τα νοσοκομεία ως κρυσφήγετο. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει βρει μόνο όπλα και εξοπλισμό, αλλά όχι σημάδια από τους ομήρους της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει τώρα, ότι βρήκε ένα τούνελ που χρησιμοποιούν οι μαχητές της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, αλλά και ένα όχημα στο νοσοκομείο που περιείχε μεγάλο αριθμό όπλων.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά την Πέμπτη ότι οι ισχυρισμοί του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Αλ Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς «είναι επανάληψη μιας κατάφωρα ψευδούς αφήγησης, που αποδεικνύεται από τις αδύναμες και γελοίες επιδόσεις του εκπροσώπου του στρατού κατοχής».

ΗΠΑ: Είμαστε αντίθετοι με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα νοσοκομεία

Διπλωμάτες των ΗΠΑ εξέφρασαν την Πέμπτη «βαθιά ανησυχία» για το αεροπορικό πλήγμα σε ιορδανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γάζα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι, τονίζοντας πως εναντιώνονται «στα πλήγματα εναντίον νοσοκομείων από τους αιθέρες». «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για το γεγονός πως υπήρξαν τραυματίες», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, εξαίροντας την «απίστευτη δουλειά» της ιορδανικής κυβέρνησης για να προσφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Τετάρτη πλήγμα κοντά στο ιορδανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας τραυμάτισε επτά μέλη του υγειονομικού προσωπικού, σύμφωνα με το ιορδανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PETRA, προκαλώντας την έντονη αντίδραση και την καταδίκη του Αραβικού Συνδέσμου. «Όπως έχουμε ήδη πει, δεν θέλουμε νοσοκομεία να βομβαρδίζονται από τον αέρα (…) και επαναλαμβάνουμε σε όλα τα μέρη πως πρέπει να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μειώνεται ο κίνδυνος για τους αμάχους», πρόσθεσε, αποφεύγοντας ωστόσο επιμελώς να καταδικάσει το πλήγμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός έκανε χθες Πέμπτη «έρευνες» στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, ψάχνοντας ένα-ένα τα κτήρια της δομής υγείας που κατ’ αυτόν αποτελεί κρησφύγετο της Χαμάς, παρά την παρουσία αρρώστων, τραυματιών, υγειονομικού προσωπικού και άμαχων εκτοπισμένων από τις εχθροπραξίες. Η Ουάσιγκτον, η οποία προσφέρει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τον σύμμαχό της έπειτα από την επίθεση της Χαμάς, επιχειρηματολογώντας πως έχει υποχρέωση και καθήκον να αμυνθεί, ωστόσο τελευταία εκφράζει ανησυχία για τον τρόπο που διεξάγει επιχειρήσεις και τον ολοένα πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

