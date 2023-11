Πολιτική

Γκάλοπ: Το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε τον ΣΥΡΙΖΑ

Το ΠΑΣΟΚ κάνει την ανατροπή στην αντιπολίτευση. Τι ποσοστά συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε οι ψηφοφόροι του για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Πρώτη με συντριπτική διαφορά, παραμένει στην λίστα της ανησυχίας των πολιτών η ακρίβεια (61,1%) με την οικονομία/ανάπτυξη να έρχεται δεύτερη με 38,4% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Παραμένει επίσης η δυσαρέσκεια έναντι της κυβέρνησης με το 40,2% να δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, το 29,8% λίγο ικανοποιημένο και μόνο το 23,2% να δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο

Παράλληλα εντύπωση προκαλεί η ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, καθώς και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου, για πρώτη φορά μετά το 2012, στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, περνώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική έρευνα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, και τις αποχωρήσεις στελεχών.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 16%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 14,7% και το ΚΚΕ να καταγράφει μεγάλη άνοδο, φθάνοντας στο 10,6%. Η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 38,5%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 31,1%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 11,9% και το ΚΚΕ 8,6%.

Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι με τον Στέφανο Κασσελάκη, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε ανοδική τροχιά ή θα συνεχίσει να χάνει δυνάμεις;» ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι θα συνεχίσει να χάνει δυνάμεις, σε ποσοστό 50%. Μπορεί να μπει σε ανοδική τροχιά απάντησε το 39%, ενώ το 11% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Επίσης, σε ποσοστό 27% δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα με καθαρά αριστερό προσανατολισμό, ακριβώς ίδιο ποσοστό δηλώνει «μάλλον ναι», ενώ το 26% απαντά αρνητικά και το 15% «μάλλον όχι».

Σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ένας στους τρεις ερωτηθέντες δεν συμφωνεί με τα νέα φορολογικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ενώ ένα ποσοστό 24,1% συμφωνεί.

