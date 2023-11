Κοινωνία

Αγαθονήσι: αγνοούμενοι μετανάστες σε ναυάγιο

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει στηθεί για τον εντοπισμό των αγνοουμένων του ναυαγίου ανοιστά από το Αγαθονήσι.

Δύο αγνοούμενοι και 17 διασωθέντες φέρεται να είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βύθισης λέμβου, στην οποία επέβαιναν μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Αγαθονησίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από τους 17 διασωθένετες οι 11 περισυνελέγησαν από τη λέμβο που είχε πάρει νερά, ενώ οι έξι από τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 19 άτομα.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δύο πλωτά του ΛΣ, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα παραπλέον πλοίο. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

