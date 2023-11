Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και ποιο το επίκεντρο.

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η ίδια πηγή, ενώ το Pacific Tsunami Warning Center επεσήμανε ότι δεν αναμένεται να προκληθεί τσουνάμι.

Στο μεταξύ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) επεσήμανε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών, με τις τοπικες αρχές των Φιλιππίνων να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:14 ώρα Ελλάδας στα ανοικτά της επαρχίας Σαρανγκάρι, του νησιού Μιντανάο, και, με βάση το USGS, είχε εστιακό βάθος 78 χιλιόμετρα.

A crane of a building under construction collapses after the earthquake in Davao City, Mindanao, Philippines ???? | 17 November 2023 | #earthquake #DavaoCity #Mindanao #Philippines

?? SunStar Davao pic.twitter.com/HieEhSZzm5 — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 17, 2023

