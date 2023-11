Παράξενα

Καναδάς: αεροσκάφος έδωσε... “μάχη” για να προσγειωθεί (βίντεο)

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, έκαναν επεισοδιακή την προσγείωση του αεροσκάφους.

Τον τρόμο έζησαν στον αέρα οι επιβάτες μιας πτήσης στον Καναδά, όταν οι ισχυροί άνεμοι, έκαναν το αεροσκάφος να μοιάζει "φτερό στον άνεμο" και δυσκόλεψαν πολύ την διαδικασία της προσγείωσης.

Η πτήση AC2 ταξίδευε από το Τόκιο και όπως φαίνεται στο βίντεο κατά την προσγείωσή του στο Τορόντο το Boeing 777-300ER χτυπήθηκε από πλευρικούς ανέμους με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερή την πορεία του και ταλαντεύεται επικίνδυνα..

Τελικά ο πιλότος κατάφερε να το σταθεροποιήσει και να το προσγειώσει με ασφάλεια. «Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, άκουσα έναν δυνατό κρότο, το αεροσκάφος αναπήδησε. Η καρδιά μου εκτινάχθηκε» ανέφερε ένας από τους επιβάτες.

Εκπρόσωπος της Air Canada δήλωσε πως ήταν «μια δύσκολη προσγείωση λόγω πλευρικών ανέμων» και πως αν και το αεροσκάφος τροχοδρόμησε κανονικά προς την πύλη μετά την προσγείωση, ως προληπτικό μέτρο τέθηκε εκτός λειτουργίας για πλήρη επιθεώρηση.

