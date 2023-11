Οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,8 δις το πρώτο δεκάμηνο

Τα οικονομικά στοιχεία του δεκαμήνου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στα 5,8 δις. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προυπολογισμού σε ταμειακή βάση στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 859 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 93 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,399 δις. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 50,714 δις ευρώ, από 44, 948 δις ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47,811 δις ευρώ, από 48.965 δις. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

