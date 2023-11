Life

Η Ροζαλίν Κάρτερ, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, παίρνει παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε και προκάλεσε γενικευμένη συμπάθεια απέναντι στην άλλοτε πρώτη κυρία της χώρας.

-

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Ροζαλίν Κάρτερ, σύζυγος του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, λαμβάνει παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι της, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κέντρο Κάρτερ.

Η 96χρονη Ροζαλίν και ο πρώην πρόεδρος «περνούν τον χρόνο τους μεταξύ τους και με την οικογένειά τους. Η οικογένεια Κάρτερ συνεχίζει να ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της και ευγνωμονεί για το κύμα αγάπης και υποστήριξης» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε εκ μέρους του εγγονού τους, Τζέισον.

Τον Μάιο του 2023 η οικογένεια ανακοίνωσε ότι η Ροζαλίν πάσχει από άνοια αλλά εξακολουθεί να ζει ευτυχισμένη στο σπίτι της στο Πλέινς της Τζόρτζια.

Ο Τζίμι και η Ροζαλίν Κάρτερ είναι το προεδρικό ζεύγος με τον μακροβιότερο γάμο στην ιστορία των ΗΠΑ: παντρεύτηκαν πριν από 77 χρόνια, το 1946, όταν εκείνος ήταν 21 και εκείνη 18 ετών. Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Τζίμι Κάρτερ, αφού νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα με διάφορα προβλήματα υγείας, αποφάσισε ότι θα λαμβάνει στο εξής παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι του και θα σταματήσει τις θεραπείες. Ζήτησε μάλιστα στην κηδεία του να εκφωνήσει τον επικήδειο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπαρισσία: Άνδρας παρενόχλησε αγοράκι και οδηγήθηκε στη φυλακή

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για το μαχαίρωμα στην “ερωμένη” του άνδρα της

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έριξε αναμμένο πυρσό μέσα στην αίθουσα