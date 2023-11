Οικονομία

“Ψηφιακό συμβόλαιο”: Οι αλλαγές που έρχονται στη μεταβίβαση ακινήτων

Για το «ψηφιακό συμβόλαιο» μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μία μέρα μετά τη συμφωνία κυβέρνησης -συμβολαιογράφων, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στη διαπραγμάτευση, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει το ψηφιακό συμβόλαιο στις μεταβιβάσεις ακινήτων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

«Υπήρχε μία πλατφόρμα που δημιούργησε φοβίες αδικαιολόγητα», είπε για τη διστακτικότητα των συμβολαιογράφων, ενώ ερωτηθείς για το αν συνεχιστεί η αποχή τους, απάντησε πως δεν γνωρίζει τίποτα σχετικό, πέραν του ότι, «συμφωνήσαμε με δημόσιες δηλώσεις, θα κάνουν την Πέμπτη συνέλευση για την άρση της αποχής».

Για το ίδιο το ψηφιακό συμβόλαιο είπε πως, «εκεί συλλέγονται όλα τα έντυπα, πχ, ότι είσαι φορολογικά ενήμερος, θα γίνεται με ένα τικ» και συμπλήρωσε ότι, «ό,τι είναι κτηματολόγιο, δεν θα χρειάζεται να το βρει ο πολίτης, θα γίνεται εσωσυστηματικά».

Η καινοτομία, σημείωσε ο υφυπουργός είναι στο ότι, «κλειδώνεις» το ακίνητο με έναν μοναδικό αριθμό και δεν μπορεί να είναι σε άλλο ακίνητο».

«Στο τελικό βήμα, το συμβόλαιο το λαμβάνουμε σε ψηφιακή μορφή. Καταργούνται τρία γραφειοκρατικά βήματα και δεν υπάρχουν υπογραφές».

Για το χρόνο εφαρμογής και καθιέρωσής του, απάντησε ότι, «θα υπάρχει ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής» και αργότερα θα μπορεί να ισχύσει το ψηφιακό συμβόλαιο και για «γονική παροχή και για κληρονομιά».

Όπως εξήγησε, «η μόνη φυσική παρουσία θα είναι για να διαπιστώσει ο συμβολαιογράφος ότι δεν απειλείται».

Τέλος σε ερώτημα σχετικά με τις περιοχές που δεν είναι ακόμα στο Κτηματολόγιο, απάντησε ότι, θα δοθεί μια τελευταία παράταση, ενώ είπε πως, «αρχές του χρόνου θα φτιάξουμε διαδραστικό χάρτη για τον εντοπισμό του ακινήτου σου και τις υποχρεώσεις».

