Καιρίδης: Δεν χωρούν αφέλειες με την Τουρκία

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στον ΑΝΤ1 για τις μεταναστευτικές ροές και τους διακινητές, τη Μέση Ανατολή και τα ελληνοτουρκικά.

Για τη σύλληψη των διακινητών στην Τζια μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Ο υπουργός έκανε λόγο για κύκλωμα Αιγυπτίων, που «ταλαιπώρησε» όλο το καλοκαίρι τις Αρχές, καθώς μετέφερε VIP μετανάστες με θαλαμηγό, «βαθιά» στο Αιγαίο.

«Το Λιμενικό κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά σίγουρα υπάρχουν διαρροές», σχολίασε και τόνισε πως, «έχουμε εκατοντάδες διακινητές στη φυλακή, τα στοιχεία έλεγαν πως, το 1/3 των κρατουμένων είναι διακινητές».

Σχολίασε πως, «η Ελλάδα έχει την πιο ευάλωτη γεωγραφική θέση, παρολαυτά, τα πήγαμε πολύ καλά σε σύγκριση με τους Ιταλούς», αναφέροντας πως έχει σημειωθεί πτώση των μεταναστευτικών ροών.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν στη Γερμανία, για το Ολοκαύτωμα, είπε πως, «ναι μεν, η Τουρκία δεν είχε ρόλο στο Ολοκαύτωμα, αλλά υπάρχουν οι Αρμένιοι και οι Κούρδοι».

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε τη σημασία της λύσης των δύο κρατών, την οποία και υποστηρίζει η Δύση και εκτίμησε ότι, «ο Μπάιντεν έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη μη εξάπλωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή», επισημαίνοντας ότι πάνω από τη Δύση «πλανάται» ορατά πλέον, το «φάντασμα» του Τραμπ.

«Να συνεχίσουμε το κλίμα της ύφεσης της έντασης, που δεν κάνει καλό σε κανέναν. Νομίζω ότι έχει αλλάξει η στάση της Τουρκίας απέναντι σε εμάς. Δεν έχουμε παραβιάσεις που είχαμε, έχουμε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Αυτό δεν σημαίνει πως η Τουρκία έγινε ξαφνικά ο καλός γείτονας», είπε αναφορικά με την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τόνισε καταλήγοντας πως, «δεν χωράν αφέλειες με την Τουρκία. Για αυτό προχωράμε με τα εξοπλιστικά μας και παίρνουμε νέα μέτρα στον Έβρο».

