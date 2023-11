Υγεία - Περιβάλλον

Βύρωνας: Παραμένει διασωληνωμένη η 16χρονη μετά από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της ανήλικης μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνει η 16χρονη, στην οποία χορηγήθηκε κάνναβη και η ναρκωτική ουσία “σίσα”, γνωστή ως «η κόκα των φτωχών» από μέλη σπείρας ναρκωτικών, στον Βύρωνα.

Το άτυχο κορίτσι, μαζί με μία φίλη της, προσκλήθηκαν, βράδυ, από ένα 17χρονο αγόρι σε σπίτι, στην περιοχή του Βύρωνα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπρόεδρου των Αστυνομικών Αθήνας, Νίκου Ρήγα, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα», το κορίτσι έπεσε θύμα σπείρας εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι έκαναν μίξη ναρκωτικών κι εκείνη τα δοκίμαζε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλα μέλη στη σπείρα, αλλά και άλλα θύματά τους.

