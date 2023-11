Αθλητικά

Πέθανε ο Ρούουντ Χέελς

Έφυγε από την ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Ολλανδούς σκόρερ. Η ανακοίνωση του Άγιαξ.

Ο Ρούουντ Χέελς, ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών με τη Φέγενορντ το 1970, αλλά συνέδεσε το όνομά του με τον Αγιαξ, απεβίωσε σήμερα (18/11) σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Αμστερνταμ. Αν και στο ξεκίνημα της καριέρας του υπήρξε... γυρολόγος, παίζοντας στην Τελστάρ, τη Φέγενορντ, την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και την Κλαμπ Μπριζ (με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής Βελγίου το 1973), ο Χέελς έμελλε να «ριζώσει» στον «Αίαντα», όπου μεταγράφηκε το 1974 και πέτυχε 153 γκολ σε 166 αγώνες, ως το 1978, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1977 (είχε άλλο ένα με τη Φέγενορντ, το 1969). Αναδείχθηκε τέσσερις σερί χρονιές κορυφαίος σκόρερ στην Ολλανδία, καθώς και πρώτος σκόρερ του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1975-76.

Ο Χέελς, ο οποίος μετά τον Αγιαξ αγωνίστηκε επίσης στις Σπάρτα Αμστερνταμ, PSV Αϊντχόφεν, Μπρέντα και Αντερλεχτ, φόρεσε 20 φορές τη φανέλα της εθνικής Ολλανδίας και ήταν μέλος της αποστολής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974, όπου οι «οράνιε» έφτασαν ως τον τελικό, αλλά ηττήθηκαν από τη Δυτική Γερμανία.

