Υγεία - Περιβάλλον

“Γιατροί Χωρίς Σύνορα” – Γάζα: Αυτοκινητοπομπή εκκένωσης προσωπικού μας δέχθηκε επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρή επίθεση σε οχήματα με τα οποία απομακρύνονταν από τη Γάζα προσωπικό και συγγενείς των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα».

-

(εικόνα αρχείου*)

Στις 18 Νοεμβρίου 2023, ένας συγγενής μέλους του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που προσπαθούσε να απομακρύνει 137 άτομα - μέλη του παλαιστινιακού προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και τις οικογένειές τους. Ήταν εγκλωβισμένοι για μια εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την εσκεμμένη επίθεση.

Χθες το πρωί, στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα, μια αυτοκινητοπομπή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποτελούμενη από πέντε αυτοκίνητα, όλα με εμφανή σήμανση με τα διακριτικά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, μεταξύ άλλων και στις οροφές των αυτοκινήτων, με 137 άτομα, αποτελούμενα από μέλη του παλαιστινιακού προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και τις οικογένειές τους, μεταξύ των οποίων 65 παιδιά, εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ξενώνας, γραφείο, εξωτερικά ιατρεία που βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa) με κατεύθυνση τη νότια Γάζα για ένα ασφαλέστερο μέρος. Από τις 11 Νοεμβρίου ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από πυρά λόγω των συνεχιζόμενων μαχών και από τότε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν επανειλημμένα κάνει έκκληση για την ασφαλή εκκένωσή τους.

EKTAKTO: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε επίθεση που δέχθηκε χθες αυτοκινητοπομπή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα κατά τη διάρκεια εκκένωσης προσωπικού και συγγενών. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την εσκεμμένη επίθεση. https://t.co/rftqbdm4xi — msfgreece (@MSFgreece) November 19, 2023

Κατά την επιστροφή τους, μεταξύ 15:30 μ.μ. και 16:00 μ.μ. τοπική ώρα, η αυτοκινητοπομπή δέχθηκε επίθεση στην οδό Al-Wehda κοντά στη διασταύρωση της οδού Said Al A'as, κοντά στα γραφεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Δύο από τα αυτοκίνητα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα χτυπήθηκαν σκόπιμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος της οικογένειας του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και να τραυματιστεί ένα άλλο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν εκ νέου να επιτραπεί επειγόντως η εκκένωση του προσωπικού μας, καθώς και χιλιάδων άλλων ανθρώπων, που έχουν παγιδευτεί από τις μάχες και ζουν σε εξαιρετικά άσχημες συνθήκες στη βόρεια Γάζα.

Ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθούν διάδρομοι για την ασφαλή εκκένωση των παγιδευμένων πολιτών.

*Η κεντρική εικόνα του άρθρου είναι από βομαρδισμό ταξί έξω από τη Γάζα, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου. Associated Press

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών: Το βίντεο - αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Δημόσιο: Ο “Μίτος” που οδηγεί στην έξοδο από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας