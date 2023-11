Αθλητικά

Προμηθέας: Με... 100άρα νίκησε τον Απόλλωνα στον “αχαϊκό εμφύλιο” (εικόνες)

Πώς ο Προμηθέας "πήρε τον αέρα" από την αρχή του παιχνιδιού μπάσκετ και έκλεισε με το θρίαμβο των 100 πόντων.

Με επιμέρους σκορ 33-17 στη 2η περίοδο, ο Προμηθέας έστειλε ηχηρό μήνυμα στον Απόλλωνα για το ποια ομάδα είναι... αφεντικό στην Πάτρα, για να νικήσει με κατοστάρα και μεγάλη διαφορά, 106-68, τον συμπολίτη του, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League. O Χάντερ Χέιλ σημείωσε 25 πόντους από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου που στο ημίχρονο είχε ήδη πετύχει 61 πόντους! Διψήφιοι ήταν για τους νικητές και οι Ρέινολντς, Κάουαν, Κόφεϊ, Χρυσικόπουλος. Αυτή ήταν η 5η νίκη του Προμηθέα που παρέμεινε αήττητος εντός έδρας σε τέσσερα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετρά 12 βαθμούς. Στο 1-6 υποχώρησε ο Απόλλων, ο οποίος μετρά τρεις ήττες στα ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια του. Ο Ντέσμοντ Ουάσινγκτον σημείωσε 20 πόντους, ενώ double double σημείωσε ο Τσαντ Μπράουν με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 61-44, 82-55, 106-68

Ένα δεκάλεπτο είχε διάρκεια η αντίσταση του Απόλλωνα... το πρώτο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 19-22 στο 7ο λεπτό με λύσεις από τον Μουράτο που στην πρώτη περίοδο σημείωσε 14 πόντους. Ο Προμηθέας, πάντως κατάφερε να βρίσκεται μπροστά με βραχεία κεφαλή, 28-27, στο τέλος της 1ης περιόδου. Μετά το 34-36 δια χειρός Σκορδίλη, ο Χέιλ πήρε το... όπλο του και με δικό του σερί ο Προμηθέας ξέφυγε με 44-34. Ο Απόλλων δεν είχε απαντήσεις και είδε τον αντίπαλό του να ξεφεύγει με +17 (61-44) στο τέλος του α΄ μέρους. Με τους Ρέινολντς και Κάουαν να παίρνουν τη σκυτάλη από τον Χέιλ, ο Προμηθέας πάτησε γκάζι στην 3η περίοδο για το +27 (82-55). Τυπική διαδικασία η 4η περίοδος με τον Απόλλωνα να περιμένει να τελειώσει το... μαρτύριο.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Ξενικάκης, Καλογερόπουλος Φ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 14 (3), Κόνιαρης 11 (3), Χρυσικόπουλος 10 (2), Ετσενίκε 7, Χέιλ 25 (5), Κάουαν 13 (3), Πλώτας, Μπαζίνας 5 (1), Λάγιος, Κόφι 11 (1), Στίβενς 8, Καραγιαννίδης 2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Κώστας Δελέγκος): Μπλέιλοκ, Όσμπορν 6 (2), Σαλούστρος (3 ριμπάουντ), Μπράουν 17, Μουράτος 14 (2), Ουάσινγκτον 20 (2) , Σκορδίλης 6, Βισσαρίου, Καφέζας, Γκιουζέλης 5, Κογιώνης

