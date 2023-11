Τοπικά Νέα

Επέτειος Πολυτεχνείου – Πάτρα: Επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα (εικόνες)

Ομάδα διαδηλωτών επιτέθηκε με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που παρακολουθούσαν την πορεία, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.

Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 8 το βράδυ στο κέντρο της Πάτρας, όταν ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία είχε ξεκινήσει από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου, εκτόξευσε βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων .

Ειδικότερα, η ομάδα των συγκεκριμένων ατόμων που βρισκόταν στο τέλος της πορείας, ξεκίνησε να εκτοξεύει βόμβες μολότοφ όταν έφθασε στην διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γούναρη, έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης, ενώ η ομάδα των ατόμων που εκτόξευσε τις βόμβες μολότοφ κινήθηκε προς την περιοχή της πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των ατόμων που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ, ενώ έχουν ήδη γίνει προσαγωγές.

Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί δύο μαζικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα, για την επέτειο των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε έξω από το εργατικό κέντρο, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ενώ η δεύτερη συγκέντρωση είχε αφετηρία έξω από το κτίριο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στη οδό Κορίνθου.

Εικόνες: thebest.gr

