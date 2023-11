Τεχνολογία - Επιστήμη

Meteo: Η περιοχή όπου το θερμόμετρο έδειξε σχεδόν -10°C

Σε ποια περιοχή της χώρας το θερμόμετρο παγωσε.

Μερικές θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε χειμώνα σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής 19/11, με τον υδράργυρο σε πολλά ορεινά και ημιορεινά τμήματα να πέφτει κάτω από το μηδέν.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρου του Καϊμάκτσαλαν όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -9.6 °C.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί (εκτός χιονοδρομικών κέντρων) του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

