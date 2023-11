Mellon

ATP Finals - Τορίνο: Ο Τζόκοβιτς νίκησε το τουρνουά

Θρίαμβος για τον πρωταθλητή του τένις που κατέπληξε για άλλη μια φορά το κοινό του και εντυπωσίασε.

Μπροστά σε ένα «κολασμένο» κοινό που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να «σπρώξει» τον Σίνερ και ταυτόχρονα να... εκνευρίσει τον Τζόκοβιτς, ο Σέρβος όχι μόνο δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά με μία πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε με 2-0 (6-3, 6-3) τον Ιταλό στον τελικό των ATP Finals του Τορίνου, παίρνοντας «εκδίκηση» για την ήττα του στην φάση των ομίλων από τον 22χρονο.

Από το βράδυ της Κυριακής ο «Νολε» είναι ο «βασιλιάς» και των Nitto ATP Finals, κατακτώντας τον 7ο τίτλο σε 9 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω του τον Ρότζερ Φέντερερ με τον οποίο μετρούσαν από έξι!

Ο Σίνερ προσπάθησε πολύ για να φτάσει στην κατάκτηση του μεγαλύτερου τίτλου έως τώρα στην καριέρα του, κατάφερε να κάνει το 4Χ4 μέχρι τον σημερινό αγώνα, να συσπειρώσει τον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά το γήπεδο, αλλά απέναντί του βρήκε έναν Τζόκοβιτς που ήταν αδύνατο να ηττηθεί με τον τρόπο που αγωνιζόταν.

Τι κι αν είχε απέναντί του έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες στο Tour για την τρέχουσα περίοδο με 61 νίκες επί συνόλου 75 αγώνων (τρίτο καλύτερο ρεκόρ), έχοντας το καλύτερο indoor ρεκόρ με μόλις μία ήττα σε 18 αγώνες (στον τελικό του Ρότερνταμ από τον Μεντβέντεφ, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις κόντρα σε Φις (Μονπελιέ) και Άλεξ ντε Μινόρ (Παρίσι) αποσύρθηκε πριν από τις αναμετρήσεις) και με ρεκόρ 12-5 απέναντι σε αθλητές του Top 10 παίκτες.

Ο Τζόκοβιτς ήταν αποφασισμένος από το ξεκίνημα του αγώνα να μην επιτρέψει στον Ιταλό να φτάσει στο στόχο του. Και το κατάφερε με τον πλέον πειστικό τρόπο. Έφτασε έτσι στην κατάκτηση του έβδομου εφετινού του τίτλου, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ με 6, ενώ με το σημερινό πλησίασε ακόμη περισσότερο στην... κατοστάρα, μετρώντας 98 τρόπαια στην καριέρα του, πέντε λιγότερα από τον Φέντερερ και 11 από τον Τζίμι Κόνορς (109).

Απόλυτος κυρίαρχος του πρώτου σετ ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος έδειξε από νωρίς ότι δεν είχε... όρεξη για να επιτρέψει στον αντίπαλό του να πιστέψει στο προβάδισμα και με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ προηγήθηκε με 3-1 και λίγο αργότερα με 4-1, κρατώντας το σερβίς του.

Από κει και πέρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κλείσει το σετ με 6-3 και να προηγηθεί με 1-0 «σφίγγοντας» την γροθιά του προς το προπονητικό του τιμ και με μερίδα του κοινού να τον αποδοκιμάζει.

Παίζοντας εξαιρετικό τένις ο «Νόλε» ξεκίνησε με μπρέικ στο σερβίς του Σίνερ στο δεύτερο σετ και γρήγορα γρήγορα πήρε προβάδισμα με 2-0 στα γκέιμ. Ο Ιταλός με τον κόσμο στο πλευρό του πίεσε πολύ τον Σέρβο και απείλησε με μπρέικ στο έκτο γκέιμ όταν προηγήθηκε με 40-15.

Το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως, απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος του αθλήματος. Έσβησε δύο μπρέικ πόιντ και με τέσσερις συνολικά πόντους προηγήθηκε με 4-2.

Στη συνέχεια ο Σίνερ μείωσε σε 3-4, προηγήθηκε με 30-0 στο σερβίς του Τζόκοβιτς, αλλά και πάλι ο 36χρονος βρήκε τον τρόπο να καλύψει την απόσταση και να φτάσει στο 5-3. Με τον Σίρερ να σερβίρει για να μείνει στο παιχνίδι, ο Σέρβος έκανε νέο μπρέικ και μετά το νταμπλ φολτ του αντιπάλου του έφτασε στο 6-3 πανηγυρίζοντας γι΄ άλλη μια φορά ένα μεγάλο τίτλο.

Η επόμενη εβδομάδα θα τον βρει για 400ή στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, διότι πολύ απλά... το αξίζει!

