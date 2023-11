Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος - Revenge porn: Σήμερα η απόφαση του Εφετείου (βίντεο)

Kεκλεισμένων των θυρών διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος κατηγορείται για δημοσιοποίηση υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου, μέσω του διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση.

Το αίτημα για να γίνει το δικαστήριο χωρίς δημόσιο ακροατήριο υπεβλήθη από την πλευρά της καταγγέλλουσας και έγινε δεκτό.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του συνηγόρου υπεράσπισής του, ο πρώην τηλεπαρουσιαστής αποδέχεται την πράξη του, τονίζοντας ότι δεν ενήργησε με σκοπό να επιφέρει βλάβη στην παθούσα, ενώ υποστήριξε ότι επρόκειτο για «πάθος», προϊόν διαπιστωμένης ψυχικής νόσου.

Αυτή την ώρα η εισαγγελέας διατυπώνει την πρότασή της, η οποία είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 το πλημμέλημα να μετατραπεί σε κακούργημα.

