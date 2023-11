Life

ΗΠΑ: Ράπερ κατηγορείται για τη δολοφονία του μάνατζερ της

Πώς συνέβη το περιστατικό τη συμπλοκής της τραγουδίστριας με το συνεργάτη της και τι επικαλείται προς υπεράσπισή της.

Για τη δολοφονία του ατζέντη της στις 9 Οκτωβρίου κατηγορείται η ράπερ Key Vhani με κάμερα ασφαλείας να έχει καταγράψει τη στιγμή που η 27χρονη πυροβολεί και σκοτώνει τον συνεργάτη της στη μέση του δρόμου στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Στο βίντεο φαίνεται η ράπερ να τσακώνεται με έναν άνδρα έξω από ένα λευκού χρώματος αυτοκίνητο. Δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο τους αρχίζουν να χτυπιούνται μεταξύ τους με τον μάνατζερ της 27χρονης να βγαίνει από το όχημα και να συμμετέχει στην επίθεση κατά της Vhani.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η ράπερ στη συνέχεια βγάζει όπλο από την τσάντα της και αρχίζει να πυροβολεί τον μάνατζέρ της.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ο άνδρας με τον οποίο είχε αρχικά τσακωθεί η ράπερ, παρασέρνει την 27χρονη με το λευκό αυτοκίνητο και φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ το ίδιο κάνει και η Key Vhani αφού σηκώνεται όρθια μετά την παράσυρσή της.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας η ράπερ υποστήριξε ότι φοβήθηκε λόγω του μεγέθους του θύματος –ο μάνατζέρ της κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος– προσθέτοντας ότι τον άκουσε να της λέει «θα σε σκοτώσω με ένα χτύπημα».

Η ίδια δηλώνει αθώα με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «ξεκάθαρη περίπτωση αυτοάμυνας».

H υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 15 Φεβρουαρίου 2024.

