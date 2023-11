“Το Πρωινό” - Κασσελάκης: Ο καφές στο Θησείο και οι selfies με τον κόσμο (βίντεο)

Life

Στο Θησείο βρέθηκε τοι μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε την Κυριακή στο Θησείο, όπου απόλαυσε τον καφέ του.Το "Πρωινό" εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από τη βόλτα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί του είχε και το σκυλάκι του, ενώ συνομίλησε με τον κόσμο και έβγαλε φωτογραφίες.

Υπενθυμίζεται πως χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της ομάδας Αχτσιόγλου για την έξοδο τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να παρθεί κάποια απόφαση, με την πλειοψηφία να επιθυμεί την αποχώρησή τους.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης.

