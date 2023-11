Πολιτική

Ακρίβεια - Μαρινάκης: σε τρεις άξονες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Τι είπε για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αλλά και την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας τη Δευτέρα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης με πρωτοβουλίες και μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες».

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού το Σάββατο σε σούπερ μάρκετ, όπου ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «μόνιμη μείωση τιμής». Πρόσθεσε ότι «στο μέτρο πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 883 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών. Επιπλέον ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος καλάθι του νοικοκυριού».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε στη συνέχεια ότι κινούνται σε τρεις άξονες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης. Πρώτον λαμβάνοντας μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών με αυξήσεις μισθών και συντάξεων όπως είναι μεταξύ άλλων η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, το επίδομα μητρότητας στις αγρότισσες και τις ελεύθερες επαγγελματίες και η νέα αύξηση των συντάξεων. Δεύτερον με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν κυρίως τους πιο ευάλωτους πολίτες πάντοτε σύμφωνα με τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών. Και τρίτον με τη συνέχιση των εντατικών ελέγχων για τον περιορισμό των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το gov.gr αναδείχθηκε δεύτερο μεταξύ 70 οργανισμών και εταιρειών ως προς την εμπειρία του καταναλωτή. «Όπως τόνισε και σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός πρόκειται για την επισφράγιση μιας σκληρής δουλειάς με σκοπό να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ακολούθως ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου, τονίζοντας ότι «οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αναμένεται να δώσουν λύση στο πρόβλημα 150.000 εκκρεμοτήτων στην καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, την καθυστέρηση μηνών σε ορισμένα κτηματολογικά γραφεία, την καθυστέρηση στη συλλογή πιστοποιητικών για αγοραπωλησίες, την επιβάρυνση των πολιτών με περιττά κόστη καθώς και τη δυσκαμψία και τις αρρυθμίες στη λειτουργία του Φορέα.





Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων,

η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας».

Ακόμη ανέφερε ότι «μέσα από 17 καταβολές, έχουν χορηγηθεί ως πρώτη αρωγή 108,1 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 29.000 πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία, αλλά και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες. Η διαδικασία των διασταυρώσεων και των ελέγχων συνεχίζεται από τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε η πρώτη αρωγή να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όσους τη δικαιούνται.

Παράλληλα, εντός των δημοσιονομικών ορίων της αρχικής εκτίμησης, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ύψους 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξ ολοκλήρου δωρεάν κρατική αρωγή, στις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα για χρήση, όπως τα «πράσινα», και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πλημμύρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέγιστο ποσό της κρατικής αρωγής διαμορφώνεται σε 15.000 ευρώ.

Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ύψους 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξ ολοκλήρου δωρεάν κρατική αρωγή, στις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα» και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πλημμύρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέγιστο ποσό της κρατικής αρωγής διαμορφώνεται σε 22.500 ευρώ».

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ,Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης η αγορά οχημάτων για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έργο προϋπολογισμού 44.380.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να προμηθευτεί συνολικά 633 οχήματα διαφόρων τύπων, ανάμεσά τους οχήματα αναπνευστικών συσκευών, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά ταχύπλοα άμεσης επέμβασης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τζιπ, λεωφορεία και βάρκες».

Κλείνοντας ανέφερε ότι τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός στις 18.30, «θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής».

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει το Σώμα της Βουλής σχετικά με την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Οι ερωτήσεις των συντακτών



Ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και μετά τις δηλώσεις του αρχηγού του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα ούσα πιο ισχυρή από ποτέ θέλει να θωρακίσει αυτή την διαδικασία διαλόγου. Προσέρχεται όμως στο διάλογο χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Το έχει επισημάνει ο πρωθυπουργός και δεν αλλάζει καθόλου. Είναι μία άσκηση με δύο μέρη η οποία κρίνεται καθημερινά».

Ερωτηθείς πως βλέπει η κυβέρνηση το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως είναι σημαντικό εργαλείο οι δημοσκοπήσεις, αποτυπώνουν τη φωτογραφία της στιγμής. «Είναι σημαντικό ότι αποτυπώνεται η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν εφησυχάζουμε. Το χρέος μας είναι να δίνουμε όλο και περισσότερες λύσεις. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε δημοσκοπική αλλαγή στη δεύτερη θέση. Δεν επηρεάζει την πολιτική μας. Σημασία έχει εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί».

Για την ακρίβεια και γιατί δεν μπορούν να μπουν σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ και άλλα αγαθά πέρα από τον τουρισμό, τον καφέ και τις συγκοινωνίες, απάντησε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες. «Μπορώ να σας πω ότι η γενική αρχή του πρωθυπουργού είναι η προσπάθεια για όλο και περισσότερους φόρους μειωμένους. Θα εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμά μας σε όλα του τα σκέλη. Εμείς δεν τάζουμε στους πάντες τα πάντα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον ρυθμό μείωσης χρέους ως προς το ΑΕΠ. Πρόθεσή μας είναι να εφαρμόζουμε πολιτικές που αυξάνουν άμεσα ή έμμεσα το εισόδημα των πολιτών».

Για το Α/Τ «Βέλος» και γιατί δεν μεταφέρεται στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στο Φλοίσβο, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ενημέρωση για ό,τι έγινε. «Έχει ζητηθεί ασφαλής χώρος για τη μεταφορά του αντιτορπιλικού από τον ΟΛΘ. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα μετακινηθεί σε ασφαλές λιμάνι και όταν έχουμε κάτι νεότερο θα λάβετε σχετική ενημέρωση», σημείωσε.

Για δημοσίευμα περί νεφρολογικού κέντρου στον Πειραιά χωρίς άδεια που ανήκει σε βουλευτή, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Πράγματι έγινε έλεγχος από την περιφέρεια Αττικής στο συγκεκριμένο κέντρο και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια. Προφανώς αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για αυτή τη συγκεκριμένη παραβίαση. Έγινε ο σχετικός έλεγχος και οι απαιτούμενες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πολιτικοποιήσουμε το συγκεκριμένο θέμα το οποίο ξεπερνά τα όρια της οργής όταν απευθύνεται σε τόσο ευπαθείς ομάδες. Προφανώς δεν θα πήγαιναν στα εγκαίνια όσοι πήγαν αν γνώριζαν συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά».

Σε επόμενη ερώτηση για τον κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων κέντρων δεν ήταν στην αρμοδιότητα του υπουργείου υγείας και του τότε γγ και νυν υφυπουργού υγείας.

Κληθείς να σχολιάσει τα περί «βούρκου» που ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος στον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Έστω με πολύ μεγάλη καθυστέρηση καλωσορίζουμε μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο 2023. Δυστυχώς ο βούρκος αυτός δεν ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες που υπάρχει μια έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή αντιλαμβάνομαι και την αφορμή, νομίζω ότι είναι γνωστά όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, οι προσωπικές απειλές, οι επιθέσεις, να βάλουμε φυλακή τους πολιτικούς μας αντιπάλους, οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Δυστυχώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ενώ τα έβλεπαν δεν μιλουσαν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το σημαντικό είναι να αντιπαρατιθέμεθα πολιτικά και με σκληρή κριτική και να αφήσουμε στην άκρη τις προσωπικές επιθέσεις».

Για το δημοσίευμα των New York Times περί push backs και τη σχετική έρευνα για την οποία είχε μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «οι γυναίκες και οι άντρες του Λιμενικού μας Σώματος και όλων των Σωμάτων Ασφαλείας κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες σεβόμενοι και το Διεθνές Δίκαιο και τις διατάξεις για να προασπίσουνε το νόμο και για να σώσουν ανθρώπινες ζωές».

Σχετικά με τον Ανδρέα Λοβέρδο και ερωτηθείς αν είναι ανοιχτή η αγκαλιά της ΝΔ, απάντησε: «Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση, ούτε επιβεβαιώνω κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω. Θεμιτή η οποιαδήποτε εκδήλωση. Ο κ. Λοβέρδος ανήκει σε έναν άλλο πολιτικό χώρο και δεν υπάρχει κάποια τέτοια συζήτηση».

Για τις αντιδράσεις για το νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αν θα γίνουν αλλαγές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι ένα τσουβάλιασμα και είναι και το τελευταίο που θέλει και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. «Μακριά από εμάς η οποιαδήποτε τέτοια λογική. Είναι εν εξελίξει μια πολύ σημαντική διαδικασία δημοσίας διαβούλευσης. 'Αλλο ένα κεφάλαιο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής η οποία θα συνεχιστεί. Θα εξεταστούν σημειακές παρεμβάσεις. Είναι μια δέσμη παρεμβάσεων και δεν εξαντλείται στο σκέλος των ελεύθερων επαγγελματιών. Να συμφωνήσουμε ότι δεν γίνεται το 71% να δηλώνουν κάτω από τον κατώτατο μισθό. Στο πλαίσιο της συζήτησης θα δούμε και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις για να μην υπάρξει αδικία. Ούτε οριζόντια λογική υπάρχει, ούτε οριζόντια στοχοποίηση. Ούτε θα υπάρξει από αυτή την κυβέρνηση η οποία καταργεί και μειώνει φόρους, δεν αυξάνει φόρους», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θα έρθει μέχρι τις γιορτές και αν μπορεί να υπάρξει ισότητα στο γάμο χωρίς ισότητα στην τεκνοθεσία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ισχύουν στο ακέραιο όσα έχει πει ο πρωθυπουργός. Δεν έχω κάτι νεότερο για το χρονοδιάγραμμα».

