Πολιτική

Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Μαλώνουν εάν ο αρχηγός τους είναι Τραμπ ή Μπέπε Γκρίλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ευρωεκλογές το επόμενο μεγάλο μας στοίχημα.Το 41% δεν είναι λευκή επιταγή αλλά αυξημένη ευθύνη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για την ακρίβεια, το Μεσσατολικό και τα "καρφιά" στην αντιπολίτευση.

-

"Το 41% δεν ισοδυναμεί με λευκή επιταγή αλλά με αυξημένη ευθύνη. Δεν είναι άλλοθι για λάθη αλλά ευθύνη για αποτέλεσμα. Το πολιτικό κοντέρ μηδενίστηκε στις εκλογές και ο λόγος μας πρέπει να είναι σαφής και μετρημένος" τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αποφασιστικότητα του να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να αναλάβει το πολιτικό κόστος που πιθανόν να έχουν, αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και την νέα γεωπολιτική θέση της χώρας μας, ενώ παρουσίασε τις εθνικές θέσεις για τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα τόνισε ότι οι ευρωεκλογές θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη ΝΔ έθεσε το κόμμα σε εγρήγορση, ενώ εξήρε το έργο του απερχόμενου Γραμματέα της ΠΕ Παύλου Μαρινάκη και εξέφρασε την βεβαιότητα του για την επιτυχία της νέας Γραμματέως της ΠΕ Μαρίας Συρεγγέλα, την οποία ζήτησε να στηρίξει ομόφωνα η ΠΕ.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι η πρώτη συνάντηση "μετά τη διπλή καθαρή νίκη της ΝΔ στις εκλογές, και προσέθεσε ότι η παράταξη συστρατεύεται για τις νέες μάχες που διαμορφώνουν οι νέες συνθήκες. Χαρακτήρισε ορόσημο τις ευρωεκλογές, επισήμανε ότι η ΝΔ πρωταγωνίστησε στην είσοδο της χώρας στην Ευρώπη και αγωνίστηκε να την κρατήσει εκεί και σημείωσε ότι "επουλώσαμε πληγές μετά την καταστροφική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ". Αναφέρθηκε συνοπτικά στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η κυβέρνηση κατά την πρώτη τετραετία, στο Μεταναστευτικό, την ακρίβεια τον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ενεργειακή έκρηξη. "Τώρα πρέπει να εντοπίσουμε και να ξεριζώσουμε τις αιτίες αυτών των πληγών. Όπλο μας οι γενναίες τομές και μεταρρυθμίσεις για να βελτιώνεται παντού η καθημερινότητα του πολίτη. Θεμέλια γερά έχουν οι παθογένειες αλλά έχουμε τη βούληση και το σθένος να δώσουμε τον αγώνα, και έχουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας όπως τις σφράγισαν οι εκλογές, διευρύνοντας την επιρροή της παράταξης, πρωτόγνωρο γεγονός στη μεταπολίτευση" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ανέφερε ότι η χώρα κατέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ενώ μειώνεται η ανεργία και το χρέος, και προχωρεί η χώρα αυξάνοντας το δημόσιο πλούτο το μέρισμα του οποίου θα πάει στην κοινωνία. Σημείωσε ότι ενισχύονται με 350 εκατ. ευρώ οι αδύναμοι και η στήριξη θα αφορά 2.300.000 πολίτες σε όλη την επικράτεια. Τον Δεκέμβριο-όπως είπε- καταβάλλονται το επίδομα θέρμανσης και διπλάσιο ποσό για market pass στους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάστηκαν από πλημμύρες, καθώς και η καταβολή ενίσχυσης από 100 έως 200 ευρώ σε όσους συνταξιούχους αδικεί η προσωπική διαφορά.

Το πρόβλημα ακρίβειας παραμένει αλλά θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους συμπολίτες μας, η χώρα δεν θα γίνει μπανανία, οι έλεγχοι πολλαπλασιάζονται, και θα συνεχιστούν με ένταση είπε ο κ.Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προώθησε 20 νομοσχέδια με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και αυξήσεις στο δημόσιο ύστερα από 14 χρόνια.

Αναφέρθηκε συνοπτικά στο μέχρι στιγμής κυβερνητικό έργο με έμφαση στη δημόσια υγεία, και τόνισε ότι θα γίνουν 6.500 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ. Το επόμενο βήμα είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με 10 παρεμβάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης, και το νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση, είπε και προσέθεσε ότι δεν γίνεται το 50% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνει μηδενικό κέρδος, ούτε ο εργοδότης να εμφανίζει μικρότερο εισόδημα από τους εργαζόμενούς του. Επίσης η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα γίνει ένα χρόνο νωρίτερα, είπε και τόνισε ότι η παρέμβαση με το εν λόγω νομοσχέδιο θα είναι τολμηρή "από την οποία δεν θα υποχωρήσουμε, ενδεχομένως να υπάρχουν κενά που θα ληφθούν αλλά η κεντρική στόχευση δεν θα αλλάξει" είπε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι "δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε το κόστος για τις μεταρρυθμίσεις. Η πατρίδα μας δυναμώνει γεωπολιτικά, με τα νέα αεροπλάνα και τις φρεγάτες και στα σύνορα μας χτίζεται μεθοδικά ο αποτρεπτικός φράχτης περιορίζοντας τις μεταναστευτικές ροές. Πείσαμε την ΕΕ ότι δεν νοείται ενιαία πολιτική μετανάστευσης χωρίς φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτή η πολιτική ασφάλειας είναι η άλλη όψη της δυνατής φωνής της χώρας στο εξωτερικό" είπε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε 4 σημεία εθνικής θέσης για το μεσανατολικό:

Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά τη βάρβαρη επίθεση που δέχθηκε, πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι. Το Ισραήλ οφείλει να αντιδρά στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου διαχωρίζοντας τη Χαμάς από το λαό. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την κλιμακούμενη αντίδραση του Ισραήλ και τις μεγάλες απώλειες των αμάχων. Οριστική λύση μόνο με πολιτική υπέρβαση με την ίδρυση δυο κρατών με αμοιβαία αναγνώριση.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν εάν ο αρχηγός τους είναι ο Τραμπ ή ο Μπέπε Γκρίλο, και παίζουν "μαξιλαροπόλεμο", "κρύβοντας ότι το μαξιλάρι αυτό ήταν το ενέχυρο των δανειστών για την αναξιοπιστία του κ. Τσίπρα".

Το ΠΑΣΟΚ-είπε- έχει μηδενιστικό λόγο προσδοκώντας να πάρει τη δεύτερη θέση, αγνοώντας ότι η αρνητική πολιτική που μιμούνται δεν είναι ώριμο φρούτο αλλά σάπιο φρούτο, με ξεπερασμένα συνθήματα.

Κάλεσε τα στελέχη της ΝΔ να μην ασχολούνται με το τι γίνεται στην άλλη όχθη, είπε ότι "τα καθήκοντα μας αποκτούν άλλες διαστάσεις, έχουμε την αναμέτρηση των ευρωεκλογών που θα είναι μια πολιτική αναμέτρηση".

"Ο προεκλογικός αγώνας θα έχει παραταξιακό χαρακτήρα και το στοίχημα της κάλπης θα είναι σύνθετο. Να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα του τόπου και να εκλέξει η χώρα στελέχη με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η καθαρή νίκη της ΝΔ είναι η απάντηση και στα δυο ζητούμενα. Η ΝΔ δεν ταλαντεύτηκε ποτέ για την ευρωπαϊκή της επιλογή και ξέρει να δίνει καλύτερα από κάθε άλλο μάχες στις Βρυξέλλες. Αναλάβαμε δυσανάλογο πολιτικό κόστος και στηρίξαμε το τρίτο μνημόνιο, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε Ευρώπη. Το στοίχημα είναι να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα πεδία και θα το κερδίσουμε" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Τέλος, εξήρε το έργο του Παύλου Μαρινάκη ως Γραμματέα της ΠΕ του κόμματος, ο οποίος περιόδευσε πολλές φορές κατά τη θητεία του σε όλη τη χώρα, ενώ ανανεώθηκε η ΠΕ κατά 75%.

‘Το κόμμα θα είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο θα στηρίζεται η κυβέρνηση. Όσο η ΝΔ παραμένει ενωμένη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν" είπε ο κ.Μητσοτάκης και κάλεσε τον κ.Μαρινάκη να παραδώσει τη σκυτάλη, ζητώντας να εκλεγεί ομόφωνα η Μαρία Συρεγγέλα "που για πρώτη φορά μια γυναίκα αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΕ. Θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Έλα Συρεγγέλα, αλλά μην έρθεις με φόρα. Αυτό δεν βγήκε σε καλό" αστειεύτηκε κλείνοντας την ομιλία του ο κ.Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Ηράκλειο - Συναγερμός για δύο μέτωπα

Σεισμός στην Κω

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: “Πράσινο” το αθηναϊκό ντέρμπι