Ρεύμα - ΔΕΗ: Το τιμολόγιο για τον Δεκέμβριο

Τι ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για την τιμολογιακή πολιτική της τον τελευταίο μήνα του έτους.

Σταθερό στα 17 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα παραμένει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο που ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα οι τιμές, όπως και το Νοέμβριο, είναι:

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες: 17 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Για κατανάλωση από 500 κιλοβατώρες και πάνω: 18,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Νυχτερινό τιμολόγιο: 12,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η αναγγελία των τιμολογίων του επόμενου μήνα στις 20 του προηγούμενου εφαρμόζεται για τελευταία φορά, καθώς στο τέλος του χρόνου λήγει το πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκε από το περυσινό καλοκαίρι.

Από 1ης Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ νέο πλαίσιο που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κοινό τιμολόγιο που θα προκύπτει από μαθηματική φόρμουλα και θα ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα.

