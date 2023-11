Πολιτισμός

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 4 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Εισοδία

Βιργινία

Λεμονιά

Πανωραία

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

Επίσης είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης και η Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις : 07:11, η Δύση ήλιου στις 17:10 και η Σελήνη είναι 8.4 ημερών.

