“The 2night show” – Παπαματθαίου: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκα στους “Απαράδεκτους”

Η εξομολόγηση του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την πρώτη του επαφή με τον βιολογικό του πατέρα σε ηλικία 14 ετών.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας o Τάκης Παπαματθαίου. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική του πορεία αλλά και για τα παιδικά του χρόνια.

Αρχικά εξήγησε τι τον έκανε να κάνει ένα βήμα πίσω από τις εμφανίσεις του σε σίριαλ. «Για μια δεκαετία εμφανιζόμουν μόνο σε γκεστ ρόλους στην τηλεόραση. Άλλαξαν οι συνθήκες, πληρωνόμαστε κάθε έξι μήνες και τα κασέ έχουν πέσει, αυτό με έκανε να αποτραβηχτώ».

«Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μου είχε προτείνει να παίξω στους Απαράδεκτους αλλά αρνήθηκα και τον ρόλο τον πήρε ο Βλάσσης Μπονάτσος. Είχα υπογράψει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, δεν είναι ο χαρακτήρας μου να κάνω τρικλοποδιές», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια, σε πιο προσωπικές εξομολογήσεις υπεισήλθε στη σχέση με τον βιολογικό του πατέρα και το συναισθηματικό κενό που άφησε στη ζωή του, αλλά κι αν αισθάνεται ο ίδιος καλός πατέρας;

«Πρώτη φορά αποφάσισε να με δει όταν ήμουν 14 χρονών. Και αργότερα ενώ δεν τον είχα ανάγκη ούτε οικονομική ούτε τίποτα και ενώ είχα έναν πολύ καλό πατριό, πάντα μου έλειπε ο πατέρας. Την πρώτη αναγνώριση το παιδί τη θέλει από τον γονιό. Προσπάθησα να είμαι καλός πατέρας για τον Ιάσωνα βέβαια έχω κάνει κι εγώ λάθη, πάντα υπάρχει το καλύτερο, ίσως δεν ήμουν ο τέλειος πατέρας».

