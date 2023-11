Πολιτική

Συρεγγέλα: Η ΝΔ θα αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία

Η πρώτη γυναίκα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, «βαθμολόγησε» την Κυβέρνηση για το μέχρι τώρα έργο της.

Για την νέα της θέση και τις αρμοδιότητές της ως η πρώτη γυναίκα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε η Μαρία Συρεγγέλα, το πρωί της Τρίτης.

Σχετικά με τα νέα της καθήκοντα η Μαρία Συρεγγέλα ανέφερε στο ΣΚΑΙ πως αυτό που επιθυμεί είναι να αποκτήσει το κόμμα μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία. «Να είμαστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να μιλήσουμε με τον κόσμο, να είμαστε κοντά στα προβλήματα, να μεταφέρουμε τα προβλήματα στην κυβέρνηση» ανέφερε.

Ερωτηθείσα για το βαθμό που βάζει στην κυβέρνηση είπε πως είναι αρκετά καλός καθώς όπως είπε ήρθε αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες.

«Βάζω αρκετά καλό βαθμό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Είχαμε και τις πλημμύρες, Ανταποκριθήκαμε στο μέγιστο δυνατό που μπορούσαμε. Και πληρωμές έχουν γίνει, πάνω από 17 καταβολές έχουν γίνει και ακόμα βρίσκονται στελέχη του αντίστοιχου υπουργείου που έχει την αρμοδιότητα στις περιοχές αυτές» είπε.

