Κόσμος

Επίσκεψη συμπαράστασης στον Φρέντι Μπελέρη από τον Υπουργό Επικρατείας (εικόνες)

Τι δήλωσε ο κ. Παπασταύρου για τη συνεχιζόμενη προφυλάκιση του ομογενούς και για την αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος.

-

Ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, μετέβη την Τρίτη στην Αλβανία, προκειμένου να συναντήσει τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας, κ. Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Δυρραχίου.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μόλις συναντήθηκα στη φυλακή με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και 7 μήνες.

Οι στιγμές είναι ομολογουμένως δύσκολες και για αυτό ήθελα να είμαι εδώ.

Δυστυχώς, στη Χειμάρρα, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη.

Είναι ο μόνος Δήμος σε όλη την Ευρώπη, όπου ο καταψηφισμένος Δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος Δήμαρχος στερείται το δημοκρατικό του δικαίωμα να ορκιστεί.

Συμπαραστεκόμαστε στον Φρέντι Μπελέρη για το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο.

Θέλουμε το τεκμήριο αθωότητάς του να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική Δικαιοσύνη.

Πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα».





