Σομπατέλι - Περιστέρι: Βήμα πρόκρισης στην Ουγγαρία για τους “κυανοκίτρινους”

Το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία, γράφοντας το «2/2» επί της Σομπατέλι στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου του BCL και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία, γράφοντας το «2/2» επί της Σομπατέλι στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου του Basketball Champions League και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Οι «κυανοκίτρινοι» επικράτησαν με 90-87 των γηπεδούχων, για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου, ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 2-2 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση τους στο play-in tournament. Στον αντιποδα η Σομπατέλι υποχώρησε στο 1-3.

Η ελληνική ομάδα εξαργύρωσε την παραγωγικότητα του πρώτου ημιχρόνου και την κυριαρχία της στα ριμπάουντ, κυρίως στα επιθετικά, που του χάρισαν και δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση. Μάλιστα με τον Χουγκάζ να «χτυπάει» από την περιφέρεια και τον Τόμπσον στη ρακέτα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εξασφάλισε από το 10΄ ένα «μαξιλαράκι» 7 πόντων (18-25), το οποίο μετέτρεψε σε +14 στο 14΄ (21-35) και +16 στη λήξη του εικοσαλέπτου (38-54).

Με τους Ράγκλαντ και Ντάνγκουμπιτς να προσθέτουν τα ονόματά τους στη λίστα των σκόρερ, το Περιστέρι εκτόξευσε τη διαφορά στο 27΄ (51-72) και ουσιαστικά «κλείδωσε» το «διπλό», καθώς η διαφορά των 21 πόντων του επέτρεψε να μην χάσει το προβάδισμα παρά την προσπάθεια αντεπίθεσης των Ούγγρων, οι οποίοι βρήκαν τα μακρινά σουτ και εκμεταλλεύτηκαν τη σύγχυση που επικράτησε στην ελληνική ομάδα από την αποβολή του Βασίλη Σπανούλη στο 34΄ μετά από έντονα παράπονα προς τη γραμματεία του αγώνα. Ωστόσο, η αστοχία της Σομπατέλι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και από τα 6,75 στο κρίσιμο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης κράτησε το Περιστέρι στη θέση του οδηγού μέχρι το τελικό 87-90.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζο Ράγκλαντ με 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (11) και ριμπάουντ (10). Από τη Σομπατέλι πάλεψε ο Ζόλταν Περλ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 38-54, 58-70, 87-90.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καλατράβα, Γιάκομπς, Ματσιούλις

Οι συνθέσεις:

ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ (Μίλος Κονάκοφ): Μπένκε 5 (1), Τζορντάνο 8 (2), Κέλερ 5, Περλ 31 (2), Πονγκό 8 (2), Μπάρατς 17 (1), Κόβακς, Κριβάτσεβιτς, Ποτ 3, Ντεζ, Τίμπι 10.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Χουγκάζ 13 (2), Ντάνγκουμπιτς 11 (2), Χαντς 15, Ράγκλαντ 16 (3), Γουίλιαμς 8 (1), Κασελάκης 5 (1), Μήτρου - Λονγκ, Πουλιανίτης, Ρένφρο 10, Τόμπσον 12, Ξανθόπουλος, Ζούγρης.

