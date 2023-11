Υγεία - Περιβάλλον

Κορινθία - τραγωδία: Νεκρός εκδρομέας από αναθυμιάσεις γκαζιού (εικόνες)

Πώς η προσπάθεια του άτυχου άνδρα να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, οδήγησε στον τραγικό θάνατό του.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η απόδραση μιας παρέας στη Λίμνη Δόξα Κορινθίας την Παρασκευή 17 προς Σάββατο 18 Νοεμβρίου, καθώς ένας 57χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν άναψε καμινέτο μέσα στο αυτοκίνητό του για να ζεσταθεί, και πέθανε από τις αναθυμιάσεις.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κορινθίας korinthosnews.gr ο 57χρονος και οι φίλοι του ταξίδευαν συχνά με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές τους σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Μια τέτοια εξόρμηση ήταν κι εκείνη της Παρασκευής που κατασκήνωσαν στην παγωμένη λίμνη Δόξα στην ορεινή Κορινθία.

Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο 57χρονος άναψε καμινέτο μέσα στο αυτοκίνητό του για να ζεσταθεί.

Όμως οι αναθυμιάσεις από το πρόχειρο θερμαντικό μέσο τον έκαναν να χάσει τις αισθήσεις του πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να το απενεργοποιήσει και να αφήσει αβοήθητος την τελευταία του πνοή μέσα στο όχημα.

Ο 57χρονος καταγόταν από τη Γαστούνη Ηλείας, εργαζόταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος και είχε ένα γιο ο οποίος κατά τραγική σύμπτωση την ημέρα του τραγικού θανάτου του, έγινε 15 ετών. Ο έφηβος μάλιστα επρόκειτο να συνοδεύσει τον πατέρα του στην εκδρομή του, μια ξαφνική όμως αδιαθεσία με πυρετό τον κράτησε στο σπίτι. Ο άτυχος εκδρομέας ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και συμπαθής σε γνωστούς και γείτονες οι οποίοι συντετριμμένοι τέλεσαν την κηδεία του τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.

Το προσεχές διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής η οποία πραγματοποιήθηκε στη σορό του.

Πηγή: Korinthosnews.gr

