Thessaloniki Summit - Γεραπετρίτης: Επιμένουμε υπέρ της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων (εικόνες)

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών στο φόρουμ της Θεσσαλονίκης και οι αναφορές του στην υπόθεση Μπελέρη.

«Η Ελλάδα είναι διαχρονικά η χώρα η οποία έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα της ενσωμάτωσης των δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Εμείς θα βρισκόμαστε πάντοτε εδώ για να υποστηρίζουμε τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων να βρουν το φυσικό τους δρόμο, τον δρόμο που άνοιξε το 2003 εδώ από τη φιλόξενη πόλη της Θεσσαλονίκης με την “Ατζέντα της Θεσσαλονίκης” και σήμερα, 20 χρόνια μετά, συνεχίζει με την ίδια πειθώ. Ίσως με μικρότερη ταχύτητα από εκείνη που θα επιθυμούσαμε όλοι, αλλά σίγουρα με μία μεγάλη ζέση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Thessaloniki Summit την Τρίτη 21 Νοεμβρίου..

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η πραγμάτωση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών των κρατών των δυτικών Βαλκανίων έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να απογοητεύουμε τους λαούς θέτοντας προσκόμματα. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδείξουμε πιο ισχυρά μέσα την πολιτική βούληση για την ενσωμάτωση των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια και αντιστοίχως τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων να προσεταιριστούν στα τεχνικά μέρη το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με τον τρόπο αυτό να καταλήξουμε σε μία Ευρώπη η οποία θα είναι όπως ακριβώς την επιδιώκουμε. Μία Ευρώπη ευημερίας των λαών, καλής συνεργασίας, ηρεμίας και καταλλαγής», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων είπε: «Παραμένουμε στην πολιτική θέση ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να ενσωματώσει τα δυτικά Βαλκάνια, αλλά από την άλλη πλευρά ότι θα πρέπει να έχουμε και την ικανοποίηση των όρων που απαιτούνται για μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα είναι ισχυρή και ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα αναζωογονηθεί». Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «θα πρέπει από κοινού να υπάρξει μία προτεραιοποίηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των δυτικών Βαλκανίων, έτσι ώστε να είναι σαφής και ο κατάλογος των προαπαιτούμενων, καθώς υφίστανται αρχές και κριτήρια».

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε ειδική αναφορά στην Αλβανία και στη συνεχιζόμενη κράτηση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη τονίζοντας ότι «δεν μπορούν να υπάρχουν εκπτώσεις από τη δημοκρατία. Ο δήμαρχος Φρέντι Μπελέρη βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης από τον Μάιο, δύο μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές στην Αλβανία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Με κάθε σεβασμό στην εσωτερική έννομη τάξη της Αλβανίας, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε το αυτονόητο, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με τη δικαστική ανεξαρτησία και δεν έχει να κάνει ούτε με τις εσωτερικές διαδικασίες, τις δικαστικές, της γειτονικής χώρας. Ζήτησα να υπάρξει η ορκωμοσία του εκλεγμένου δημάρχου κατά τρόπον ώστε η πολιτική βούληση που εκφράστηκε στις εκλογές του Μαΐου να αποτυπωθεί και στην πολιτική πράξη. Δεν πρόκειται ούτε για δικαστική ενέργεια και δεν πρόκειται ούτε για την οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση. Πρόκειται για μία διοικητική πράξη η οποία θα πρέπει να συντελεστεί και ο οφειλόμενος σεβασμός στα πολιτικά δικαιώματα και στο κράτος δικαίου».

