Αθλητικά

Βραζιλία – Αργεντινή: Άλωσε το Μαρακανά κι έγραψε Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω επεισοδίων κατά την ανάκρουση των Εθνικών ύμνων στην κερκίδα όπου υπήρχαν οι φίλαθλοι της Αργεντινής.

-

Η Αργεντινή κατάφερε κι έγραψε Ιστορία, καθώς στο ντέρμπι με την Βραζιλία στο Μαρακανά νίκησε με 1-0. Σε ένα ματς που στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια πριν την έναρξη του αγώνα, οι Παγκόσμιοι πρωταθλητές έφυγαν με το τρίποντο χάρη στο γκολ του Οταμέντι στο 63'.

Η παρέα του Μέσι έγραψε Ιστορία, καθώς υποχρέωσε την πρώτη εντός έδρας ήττα της Βραζιλίας στα προκριματικά του Μουντιάλ. Με αυτό το τρίποντο η Αργεντινή θα κλείσει την χρονιά στην κορυφή του συστήματος αξιολόγησης των εθνικών ομάδων.

Κατά την ανάκρουση των Εθνικών ύμνων υπήρξε μεγάλη ένταση στην κερκίδα όπου υπήρχαν οι φίλαθλοι της Αργεντινής. Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες της Αλμπισελέστε προσπάθησαν να τους ηρεμήσουν, ο Μέσι παρότρυνε τους συμπαίκτες του να πάνε στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ξεκινήσει με μισή ώρα καθυστέρηση.

Ο αγώνας ήταν... νευρικός και στο πρώτο ημίχρονο δεν πραγματοποιήθηκε μόλις μία καλή ευκαιρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι έγιναν 22 φάουλ!

Στην επανάληψη η Βραζιλία ήταν καλύτερη, αλλά όταν χρειάστηκε ο Μαρτίνεθ κράτησε την ομάδα του ζωντανή.

Στο 63' ο Οταμέντι σημείωσε το χρυσό γκολ για τους φιλοξενούμενους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βραζιλία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ζοέλτον στο 81'.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζον Κένεντι: η δολοφονία που “πάγωσε” τον κόσμο

“The 2Night Show” – Μίνως Μάτσας: Η γνωριμία του με τα “ιερά τέρατα” της μουσικής

Ισραήλ – Χαμάς: Συμφωνία για ολιγοήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων