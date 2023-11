Πολιτική

Μειονότητα Θράκης: Ο Αχμέτογλου στο Στρασβούργο για να “καρφώσει” την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητεί από την Ελλάδα ο «πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης», ο οποίος βρέθηκε στο Στρασβούργο.

-

Ο «πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης» Ξάνθης, Οζάν Αχμέτογλου (Ozan Ahmetoglu) είχε επαφές στο Στρασβούργο της Γαλλίας προκειμένου να συζητήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που αφορούν τις αποφάσεις που δεν έχει εκπληρώσει η Ελλάδα αναφορικά με τους οργανισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, έκανε γνωστό το πρακτορείο Αναντολού, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Αχμέτογλου μίλησε στον ανταποκριτή του ΑΑ σχετικά με την επίσκεψή του, αναφέροντας ότι πραγματοποίησε διάφορες συναντήσεις με σκοπό την παρακολούθηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης και τους άλλους συλλόγους της "τουρκικής μειονότητας" όπως την "ομάδα υποθέσεων Bekirusta" και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Ο Αχμέτογλου έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Το αίτημά μας είναι να εφαρμόσει η Ελλάδα τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ που δεν έχει εφαρμόσει εδώ και 15 χρόνια για τα σωματεία της τουρκικής μειονότητας και να αποκαταστήσει το νομικό καθεστώς και η νομική ιδιότητα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης και των υπόλοιπων σωματείων της τουρκικής μειονότητας καθώς και να τερματιστεί η αδικία, η θυματοποίηση και η παρανομία που επικρατεί από το 1983. Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς οργανώσαμε μια επίσκεψη εργασίας στο Στρασβούργο πριν από αυτή τη συνάντηση για να εκφράσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό που περιμένουμε από την Επιτροπή Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να κάνει τις απαραίτητες εκκλήσεις και να ασκήσει πίεση ώστε η Ελλάδα να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ".

Ο Αχμέτογλου δηλώνοντας ότι επικροτούν τη θετική προσέγγιση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, είπε πως ελπίζουν ότι αυτή η θετική ατμόσφαιρα θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Η Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις υποθέσεις που έχει υποβάλει η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Η διοίκηση της Ελλάδας δεν είχε επιτρέψει τις δραστηριότητες ορισμένων συλλόγων που είχαν ιδρυθεί από την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και τους είχε κλείσει με την αιτιολογία ότι είχαν ιδρυθεί για να υπερασπιστούν το σκεπτικό ότι οι Τούρκοι είναι εθνική μειονότητα.

Όσο για το ΕΔΔΑ, αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα είχε παραβιάσει το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι.

Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμη και αν ο στόχος των συλλόγων ήταν να υποστηρίξουν την άποψη ότι υπάρχει εθνική μειονότητα στη χώρα, αυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί απειλή για μια δημοκρατική κοινωνία.

Το ΕΔΔΑ είχε καταδικάσει την Ελλάδα και το 2008 στην υπόθεση της "Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης" και το 2007 στην υπόθεση του σωματείου που είχε καταθέσει ο Hasan Bekir Usta και οι φίλοι του. Από τότε μέχρι σήμερα, οι προσφυγές των εναγόντων για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στο εσωτερικό δίκαιο παραμένουν αναποτελεσματικές».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία – Έφη Τσιχλάκη: Οργή για την αποφυλάκιση του δράστη

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες σε επίσημη εμφάνιση (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Ηράκλειο: Απήγαγε την εν διαστάσει σύζυγο του μπροστά στην οικογένεια της