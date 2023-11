Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι πλανήτες και πώς επηρεάζουν τα ζώδια.

Στον Τοξότη μπαίνει ο Ήλιος, ενημέρωσε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», επισημαίνοντας πως «τα πράγματα θα πάνε καλά», παρά το ότι σήμερα δεν είναι καλή ημέρα.

Η Λίτσα Πατέρα είπε επίσης ότι, η Σελήνη είναι στον Κριό, «που σημαίνει ότι θέλουμε να δράσουμε, να ψωνίσουμε».

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων για την Τετάρτη

