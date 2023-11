Κοινωνία

Κακοκαιρία: Πού θα βρέξει την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού επικαιροποιήθηκε. Πού αναμένονται τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

-

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21/11 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, καθώς και από το μεσημέρι στα ανατολικά και στα νότια τμήματα της Θράκης.

β. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη (23/11) και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες σε επίσημη εμφάνιση (εικόνες)

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Αφήσατε τη χώρα αθωράκιστη στην κλιματική αλλαγή

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)