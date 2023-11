Κοινωνία

Σχολική εκδρομή: Ανήλικοι τραυμάτισαν μαθητές - Συνελήφθη και η καθηγήτριά τους

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των μαθητών που δέχθηκαν βίαιη επίθεση από συνομίληκους τους. Γιατί συνελήφθη και η καθηγήτρια των κατηγορουμένων.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Τρίτη (21/11) το μεσημέρι στον Κολωνό, τέσσερις ανήλικοι (δύο αγόρια και δύο κορίτσια), ηλικίας από 13 έως 15 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία χθες το μεσημέρι στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος και ενώ ήταν σε εξέλιξη εκδρομή μαθητών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών περιοχών, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν με υβριστικές εκφράσεις, απειλές και χρήση σωματικής βίας σε βάρος πέντε μαθητών (τέσσερα αγόρια και κορίτσι ηλικίας από 16 έως 17 ετών) του άλλου σχολείου.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους μαθητές και οι αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης που κλήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν καθ' υπόδειξη των αρμόδιων καθηγητών τους μαθητές που βιαιοπράγησαν.

Επιπλέον, συνελήφθη για την παραμέληση της εποπτείας των τεσσάρων κατηγορουμένων η επιβλέπουσα καθηγήτρια.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

